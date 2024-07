Erfurt. Kwabe Schulz spielt nach seinem Abschied beim FC Rot-Weiß Erfurt nun eine Liga höher. Bei seinem neuen Klub trifft er einen einstigen Mitspieler wieder.

Mit dem FC Rot-Weiß Erfurt durfte er nur ein paar Runden zu Beginn der Saison vom Aufstieg träumen, nun spielt Kwabe Schulz trotzdem eine Liga höher. Der Innenverteidiger des Regionalligisten hat nach dem Auslaufen seines Vertrages nun einen neuen Klub gefunden. Beim Drittligisten FC Viktoria Köln wurde er als Neuzugang vorgestellt.

Angst vor der neuen Herausforderung hat der 25-Jährige nicht. „Große Sorgen wegen der neuen Liga mache ich mir nicht, dass das Tempo in der 3. Liga höher ist als in der Regionalliga, ist kein Problem. Da passe ich gut rein. Für die Vorbereitung ist wichtig, dass wir verletzungsfrei bleiben und als Team wachsen. Dann können wir die bestmögliche Saison spielen“, sagte Schulz.

Sidny Lopes Cabral spielt bereits seit Januar für die Kölner

In Köln trifft er auf einen einstigen Mitspieler. Sidny Lopes Cabral wechselte bereits im Winter vom FC Rot-Weiß an den Rhein und etablierte sich auf Anhieb in der 3. Liga. Der Abwehrmann bestritt seit Januar 17 Begegnungen für Köln und fehlte nur in einer Partie aufgrund einer Gelbsperre. Mit seinem neuen Verein beendete er die Saison auf Rang 13 und damit einem Platz im sicheren Mittelfeld.

Sein Wechsel leitete letztlich auch den Transfer von Kwabe Schulz ein. „Kwabe war als Gastspieler beim letzten Test dabei und hat bleibenden Eindruck hinterlassen. Wir haben ihn schon seit dem letzten Jahr auf dem Zettel. Als wir Sidny Lopes Cabral beobachtet haben, ist er uns extrem positiv aufgefallen“, sagte Stephan Küsters, der Sportliche Leiter der Kölner.

