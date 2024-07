Jena. Der größte Basketballverein Thüringens verstärkt sich auch auf Trainer-Ebene weiter. Der neue Mann kommt aus dem Fußball.

Jan De Buhr verstärkt den Nachwuchsleistungsbereich der Basketballakademie von Science City Jena. Der überaus 25-Jährige wechselt aus dem U21-Trainerstab der Jenaer FCC-Damen nach Burgau und wird sich auch beim Basketball den jüngeren Altersklassen widmen. In Zusammenarbeit mit Rico May (ProA, Culture City Weimar), Alexander Smolenski (Individualtraining) und Anja Schwiekal aus dem U14-Bereich erweitert der gebürtige Helmstedter mit Bachelor in Sportwissenschaften das Fundament im Jugendbereich.

De Buhr zuvor beim FCC-Frauennachwuchs aktiv

„Unser Ziel ist es, die Jungs im Kraft- und Athletikbereich bestmöglich zu fordern und zu fördern, sie sowohl individuell als auch im Team weiterzuentwickeln“, so Fitness-Experte De Buhr.

Akademieleiter Rothämel: Hauptamtlichkeit hat gefehlt

Torsten Rothämel, der Akademieleiter, sagte dazu: „Mit der Verpflichtung von Jan ist es gelungen, eine Lücke zu schließen, die wir seit dem Weggang von Felix Beck zwar immer wieder mit Qualität füllen konnten, bei der uns aber seitdem die wichtige Hauptamtlichkeit gefehlt hat. Dies wurde uns nicht zuletzt auch noch einmal im Rahmen der Nachwuchs-Zertifizierung 2022/2023 gespiegelt.“