Axel Lukacsek über Fußball und Influencer

Wie das Spiel ausgeht? Nicht wichtig. Wer die Tore schießt? Egal. Influencern scheint nur eines heilig: Es muss gute Bilder geben – und vor allem viele Klicks im Netz. Koste es, was es wolle. Da klettert man schon mal in einer halsbrecherischen Aktion unters Stadiondach, wie zuletzt in Dortmund beim deutschen Achtelfinale gegen Dänemark. Jene Menschen, die nun auch aus den EM-Stadien die sozialen Medien fluten, sind inzwischen für manche ein Ärgernis geworden.

Traditionelle Fans sehen ihr Terrain in Gefahr und unfair behandelt. Wo Influencer durch die Stadien turnen und einzig auf sehenswerte Motive aus sind, schauen viele Fußball-Enthusiasten angesichts der oft ausverkauften EM-Arenen in die Röhre und müssen draußen bleiben.

Axel Lukacsek © Marco Schmidt

Welchen Einfluss die Influencer haben, durften schon die Fußballfans in Jena und Erfurt erleben. Als sie gegen Hertha BSC II antraten, tummelten sich Hunderte kreischende Jugendliche im Stadion, einzig um Berlins Nader El-Jindaoui zu fotografieren, der allein auf TikTok fast drei Millionen Menschen begeistert.

Längst ist klar, dass sich auch der gute, alte Fußball durch die sozialen Medien in einem Umbruch befindet. Oder muss man schon von einer kleinen Revolution sprechen? In Berlin gründete ein Influencer den Verein Delay Sports, der inzwischen 10.000 Mitglieder hat. Da wurden auch schon mal 4500 Zuschauer gezählt. In der neunten Liga, wohlgemerkt.

Es entstehen sogar neue Formate. In Barcelona gab es jüngst ein Kleinfeldturnier, dass via Internet übertragen wurde und wo Fans live ins Spielgeschehen eingreifen konnten. All das vor 90.000 Besuchern im berühmten Camp Nou.

So stellt sich die Frage: Wird es den Fußball, den wir gerade bei dieser Europameisterschaft erleben, irgendwann nicht mehr geben? Vermutlich rollt noch in 100 Jahren der Ball. Aber vielleicht werden wir ihn kaum wiederkennen.