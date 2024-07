Erfurt. Warum die Erfurter A-Junioren bei ihrer Rückkehr in die Bundesliga nicht auf Jena treffen, welches Juwel sie verlieren und welcher bekannte Name ihr Trainerteam verstärkt.

Es ist vollbracht. Die Verantwortlichen der A- und B-Junioren in Deutschland haben die alte Struktur der Bundes- und Regionalliga zu Grabe getragen. Geboren ist eine neuartige und auch gewohnungsbedürftige oberste Fußball-Nachwuchsliga 2024/25. Mit dem anspruchsvollen Ziel, die Spielfreude und damit das Niveau auf ein höheres Level ohne Abstiegsängste zu heben.

Bisher gab es die Bundes- und Regionalliga in jeweils drei Staffeln. Dies wird nun durch eine Nachwuchsliga ersetzt, die in acht Staffeln nach in etwa regionalen Gesichtspunkten zu je acht Mannschaften zusammengesetzt ist. Wobei die Mannschaften der Nachwuchs-Leistungszentren (56) nicht absteigen können. Die acht restlichen Teams werden von den bestplatzierten Amateurvereinen gestellt.

In der U19 hat es der FC Rot-Weiß Erfurt in der Vorrunde vorwiegend mit Teams aus dem Westen Deutschlands zu tun – weil sie selbst das westlichste der zahlreichen Ostteams sind und dort keinen Platz fanden. Gegner sind in Hin- und Rückrunde der Staffel E Arminia Bielefeld, Eintracht Braunschweig, Hannover 96, Werder Bremen, VfL Osnabrück, SC Paderborn und VfL Bochum. Die ersten Drei jeder Staffel (24 Teams) spielen danach in einer Hauptrunde (A-Liga) mit folgendem K.o.-System um den Deutschen Meistertitel. Die Plätze vier bis acht der acht Staffeln duellieren sich in der sogenannten B-Liga.

Tobias Busse wird einer der Co-Trainer

Um den größer und komplexer werdenden Aufgaben gerecht werden zu können, arbeitet Erfurts Chefcoach Thomas Kost ab sofort mit zwei Co-Trainern zusammen. Neben Marco Eck gesellt sich der erfahrene Ex-Dachwig-Trainer Tobias Busse hinzu.

Vom alten U19-Kader sind immerhin noch zehn Akteure aus der jüngsten Saison dabei. Vorgabe des DFB sind 24 Spieler, davon drei Torhüter. Nicht mehr im Team ist das umworbene Talent Ledjon Fikaj, mit 14 Treffern bester Erfurter Schütze. Der schnelle und torgefährliche Linksaußen sucht eine neue Herausforderung, obwohl ihn der Verein gern gehalten hätte. Ein Angebot von einem anderen Klub, „das ich nicht ausschlagen konnte“, liege ihm vor. Den Verein wollte er aber nicht nennen. „Es ist aber nicht, wie behauptet, Greuther Fürth“, wie Fikaj auf Anfrage erklärte.

Der heiße Start der Erfurter A-Junioren ist für den 3./4. August datiert. Auftakt in die Testspiele ist bereits der kommende Samstag (15.30 Uhr) beim Kreisoberligisten Fortuna Ingersleben. In weiteren Auswärtstests sind die Erfurter beim Männer-Oberligisten Optik Rathenow (17. 7.), bei der U19 von Eintracht Bamberg (21. 7.) sowie bei der U19 von Greuther Fürth (26. 7.) am Start.

Klangvolle Gegner in der Vorbereitung

Im jüngeren Jahrgang, der U17, sind die Dinge identisch geregelt. In der neuen Bundesliga dürfen sich die Jungs um Neutrainer Ronny Röhr, zuvor Männer-Coach in Sonneberg und bei Rot-Weiß U14, in der Vorrunde der Achterstaffel, Gruppe C, auf namentlich und auch sportlich hochwertige Konkurrenz freuen. Die Gegner sind 1. FC Nürnberg, Eintracht Frankfurt, Karlsruher SC, Kickers Offenbach, Greuther Fürth, SV Darmstadt 98 und der Landesrivale FC Carl Zeiss Jena. In Vorbereitung auf die neue Bundesliga-Saison testet die U17 bei den Gleichaltrigen von Hannover 96 (13. 7.), zu Hause gegen die B-Junioren von Eintracht Northeim (19. 7., 18 Uhr, Gebreite), und im Gebreite gegen die U17 von Eintracht Bamberg (28. 7., 14 Uhr). Auch beim U17-Jahrgang startet die Pflichtspielsaison am 3./4. August.