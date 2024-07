Jena. Bereits in zwei Wochen startet der Basketball-Zweitligist Science City Jena seinen Kartenvorverkauf für die neue ProA-Saison.

Science City Jena startet am 18. Juli den Dauerkarten-Vorverkauf für das bevorstehende ProA-Spieljahr. Dabei wurden die Preise „moderat“ erhöht. Der Verein übernimmt aber künftig die Online-Gebühr von zwei Euro. Einzeltickets kosten jetzt im Vorverkauf zwischen 13,50 (Stehplatz) und 30 Euro, Dauerkarten zwischen 202,50 (Stehplatz) und 450 Euro.

Auftakt mit Pokal-Knüller am 14. oder 15. September

Die Mannschaft von Trainer Björn Harmsen wird am Wochenende des 14. bzw. 15. September im Pokal gegen einen BBL-Club ihrer Pflichtspiel-Auftakt feiern, bevor es im Duell gegen Bremerhaven am 29. Spetember (16 Uhr) zum Liga-Heimspielauftakt in der 2. Basketball Bundesliga kommt.

Der Dauerkarten-Vorverkauf sowie die Umwandlung aller bisheriger Saison-Tickets beginnt am 18. Juli. Das Vorkaufsrecht für unsere Dauerkarten-Inhaber besteht bis zum 19. August 2024. Im Anschluss werden alle nicht verlängerten Tickets in den freien Verkauf übergehen.

Der Start für den Vorverkauf einzelner Heimspiele ist für den 20. August geplant. Der Vorverkauf für das Pokalspiel wird unmittelbar nach der Auslosung Ende Juli und dem endgültigen feststehenden Termin erfolgen.