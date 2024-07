Marco Alles über das unglückliche Viertelfinal-Aus des DFB-Teams gegen Spanien.

Raus mit tosendem Applaus!

Deutschlands Hoffnungen, vor heimischer Kulisse den ersten EM-Titel seit 1996 zu gewinnen, zerschellten an der spanischen Wand. Trotz aller Bemühungen, enormen Kampfgeistes und lautstarker Un­terstützung schaffte es die DFB-Elf nicht, die schwarz-rot-goldene Party zu verlängern. So ungerecht und enttäuschend das auch sein mag: Die Leistung gegen die ballsicheren und defensivstarken Iberer stimmte. Nur eben das Ergebnis nicht.

Die taktischen Überlegungen, die Julian Nagelsmann vor dem vorweggenommenen „Endspiel“ angestellt und auch personell in seiner Startelf umgesetzt hatte, waren zunächst nicht aufgegangen: Emre Can, dessen Tempovorteile gegenüber Robert Andrich den Ausschlag geben sollten, bildete in der ersten Hälfte den Schwachpunkt im deutschen Spiel. Gegen die quirligen Spanier schien es ihm schlichtweg zu schnell zu gehen. Auch die Tiefenläufe, die sich der Bundestrainer von Leroy Sané versprochen hatte, blieben aus. So war die Rolle rückwärts zur Pause nur konsequent.

Andrich und vor allem Florian Wirtz sorgten spürbar für Belebung auf dem Rasen. Das Risiko, das Nagelsmann mit seinen weiteren offensiven Einwechslungen gegangen ist, zahlte sich aus. Was folgte, war ein deutsches Drama mit tragischem Ende. Trotz Chancenvorteilen und eines nicht gegebenen Handelfmeters schickten die abgezockten Spanier Toni Kroos in Rente – und den EM-Gastgeber nach Hause.

Trotzdem kann diese Nationalmannschaft stolz auf sich sein. Zwar konnte sie die schwarze Serie gegen die Iberer nicht beenden. Doch dank ihrer Leidenschaft hat sie eine Begeisterung im Land entfacht, die vor wenigen Monaten noch undenkbar schien. Sie überzeugte als echte Einheit und kann dank solcher Top-Talente wie Wirtz oder Jamal Musiala voller Zuversicht in die Zukunft blicken. Das nächste Turnier kommt bestimmt.