Marco Alles plädiert für eine Reform der Handregel im Fußball und hält Julian Nagelsmanns Vorschlag für einen guten Ansatz.

Der Aufschrei wegen des nicht gegebenen Handelfmeters hallt auch Tage nach dem deutschen Viertelfinale nach. Eine Petition für ein Wiederholungsspiel fand schon rund 300.000 Unterstützer. Etliche Experten, Medien und Fans stellten Schiedsrichter Anthony Taylor europaweit an den Pranger. Und Wieland Schmidt flüchtete sich in Sarkasmus: „Den hätte ich zu meiner Glanzzeit auch nicht besser halten können“, schrieb der beste Torhüter der DDR-Handballgeschichte in den sozialen Medien zur heiß diskutierten Szene. Auch eine Form der Verarbeitung.

Der Fußball allerdings braucht dringend etwas Handfestes. Eine klare Richtlinie, mit der sich alle Beteiligten identifizieren können und die vor allem jeder nachvollziehen kann. Die aktuelle Handspiel-Regel und deren Anwendung versteht nämlich niemand mehr. Ein Streifschuss wie beim Dänen Joachim Andersen oder eine Miniberührung wie beim Belgier Lois Openda sollen zwingend strafbar sein; das Blocken eines gefährlichen Torschusses von Jamal Musiala jedoch nicht? Das kann nur ein schlechter Witz sein.

Mit dem Modifizieren und Verkomplizieren der Hand-Regel hat sich der Fußball in eine Sackgasse manövriert. Wenn eine einzige strittige Szene im Nachhinein alles überlagert, schadet das nicht nur dem Ansehen der Schiedsrichter, sondern dem Spiel selbst. Wenn Trainer mittlerweile üben lassen, wie man dem Gegenspieler gezielt an die Hand schießt, um selbst in aussichtslosen Situationen einen Elfmeter zu schinden, läuft etwas gewaltig schief auf dem Rasen.

Umso charmanter ist Julian Nagelsmanns Vorschlag, die weitere Flugkurve des Balles in die Bewertung einzubeziehen. Verhindert das Handspiel ein Tor oder den finalen Pass? Oder würde das Leder auch ohne Berührung ins Nirwana fliegen? Die technischen Hilfsmittel zur Überprüfung sollten vorhanden sein. Ob es die Bereitschaft von den Paragrafenreitern auch ist, wird sich zeigen. Das EM-Turnier jedenfalls hat deutlich gemacht: Es besteht akuter Handlungsbedarf.