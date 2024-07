Erfurt. Erst gewann Hertha BSC ein Test mit 4:0 bei Rot-Weiß Erfurt. Auf der Heimfahrt lösten einige Fans der Berliner dann einen Polizeieinsatz aus.

Die Gästetribüne im Steigerwaldstadion war mit gut 300 Anhängern für ein Testspiel gut gefüllt, später sorgten einige von ihnen für ein unschönes Nachspiel. Nach dem Duell des FC Rot-Weiß Erfurt gegen Hertha BSC (0:4) haben Fans des Zweitligisten einen Polizeieinsatz am Hauptbahnhof in Berlin ausgelöst. Auf der Rückfahrt sei die Bundespolizei am Samstag gegen 22.35 Uhr darüber informiert worden, dass in einem Zug mehrere Anhänger randaliert haben sollen, berichtete die Berliner Morgenpost. Laut Sprecherin der Bundespolizei sei eine Zugbegleiterin beleidigt und ihr Gewalt angedroht worden.

Bundespolizei leitet Strafverfahren ein

Die Einsatzkräfte stiegen am Südkreuz in den Zug und begleiteten die Fahrt bis zum Hauptbahnhof. Dort wurden 61 Personen vorläufig festgesetzt und deren Personalien aufgenommen. Dabei standen zunächst Delikte wie Sachbeschädigungen, Diebstahl, Beleidigungen und Bedrohungen im Raum. Bei der Durchsuchung der Personen fanden die Bundespolizisten mehrere Zahnschutze, Sturmhauben und schwarze Filzstifte.

Beim Blick in das Zugabteil konnten die Beamten jedoch keine Sachbeschädigungen feststellen. Allerdings wurden aus einem geschlossenen Behälter 20 Wasserflaschen entwendet. Die Bundespolizei leitete Strafverfahren gegen Unbekannt ein. Die weiteren Ermittlungen sollen dann zeigen, wem der 61 Personen welche Delikte zugeordnet werden können.

