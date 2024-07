Hennef. Tatsächlich ist ein Spieler des ThSV Eisenach bei den Olympischen Spielen dabei. Das ist der 14-Spieler-Kader für Paris.

Vier Olympia-Kenner, neun Novizen und eine faustdicke Überraschung: Handball-Bundestrainer Alfreð Gíslason hat rund zweieinhalb Wochen vor Beginn der Sommerspiele in Paris seinen Kader endgültig festgelegt – und dabei Youngster Marko Grgic aus dem Hut gezaubert. Der 20 Jahre alte Rückraumspieler des ThSV Eisenach zählt für viele unerwartet zum 14-köpfigen Aufgebot für die Olympia-Mission, die das Team um Medaillenexperte Andreas Wolff wie auch die deutschen Frauen mit großen Zielen angeht.

„In unseren Teams herrscht große Zuversicht, dass wir erfolgreiche olympische Turniere spielen werden“, sagte DHB-Sportvorstand Axel Kromer: „Auch wenn das für die meisten anderen Nationen ebenfalls gilt: Niemand aus unseren Teams reist ohne Medaillenhoffnung zu den Olympischen Spielen. Und diese Hoffnung wollen wir uns in Lille erfüllen.“ Dort wird die Finalrunde ausgetragen.

Vier Spieler mit Olympia-Erfahrung

Gislason vertraut neben Torhüter Wolff auf drei weitere Spieler mit Olympia-Erfahrung: Kapitän Johannes Golla, Spielmacher Juri Knorr und Kreisläufer Jannik Kohlbacher. Wie man olympisches Edelmetall gewinnt, weiß einzig Kiel-Rückkehrer Wolff: Der Weltklasse-Keeper war 2016 beim Bronzegewinn in Rio dabei und steht vor seiner dritten Olympia-Teilnahme.

Auch interessant

Handball Lumbroso verlässt ThSV Eisenach Von Dirk Pille

Ganz anders Grünschnabel Grgic: Der Senkrechtstarter kam erst im vergangenen Mai zu seinem Länderspiel-Debüt, der Rechtshänder spielte in Schweden (28:34) sein bislang erstes und einziges Länderspiel. Torhüter Joel Birlehm, Linksaußen Rune Dahmke und Kreisläufer Justus Fischer wurden als Ersatzspieler berufen.

Gislason ist zuversichtlich. „Unsere erste gemeinsame Trainingswoche in Hennef verlief sehr gut“, sagte der Isländer. „Alle kamen im erhofften körperlichen Zustand hier an. Jeder weitere Trainingstag bringt uns näher an unser Ziel.“

Deutschland bereitet sich derzeit in der Sportschule Hennef auf die Sommerspiele vor. Vor dem Auftaktspiel gegen Schweden in der Süd Paris Arena am 27. Juli bestreitet die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) noch drei Tests. Zunächst trifft Gislasons Team am kommenden Samstag (17.30 Uhr/ARD) in Dortmund auf Europameister und Olympia-Gastgeber Frankreich. In der anschließenden Woche folgen in Stuttgart ein Duell mit Ungarn (19. Juli) sowie die Generalprobe gegen Vorrundengegner Japan (21. Juli/beide Sport1).

Härtetest für DHB-Frauen gegen Brasilien

Auch bei den Deutschlands Handballerinnen um Emily Bölk und Alina Grijseels steigt die Vorfreude – erstmals seit 16 Jahren kämpft ein deutsches Frauen-Team wieder um Olympia-Medaillen. „Unsere Erwartungen zur gerade laufenden zweiten Vorbereitungsphase in Kienbaum haben sich bisher zu hundert Prozent erfüllt“, sagte Bundestrainer Markus Gaugisch und versicherte: „Wir befinden uns auf einem guten Weg und werden in Paris für jeden Gegner Antworten haben.“

Das will das Team bereits am Samstag (15 Uhr/sportschau.de) beim Härtetest in Dortmund gegen Brasilien unter Beweis stellen. Vor dem Auftaktspiel gegen Südkorea, das am 25. Juli noch vor der offiziellen Eröffnungsfeier in Paris stattfindet, warten in Stuttgart ein weiteres Länderspiel gegen Ungarn (19. Juli) sowie die Generalprobe erneut gegen Brasilien (21. Juli/beide Sport1).

sid