Auch gegen Jena reicht es nicht: Hydro Nordhausen zieht gegen Schott II den Kürzeren

Auch im dritten Anlauf hat es nicht geklappt. Die Oberliga-Tischtennisspieler von Hydro Nordhausen haben beim ersten Heimauftritt in der Nordhäuser Wertherhalle gegen Schott Jena II 4:8 verloren und sind damit nun Schlusslicht der Oberliga Mitte. Eine bittere Erkenntnis, zumal gegen die Gäste mehr drin war und wahrscheinlich wieder die Nerven eine große Rolle gespielt haben.

Olegs Kartuzovs begann furios und ließ seinem Gegner keine Chance. Ein glatter 3:0-Sieg bedeutete den ersten Punkt. Andreas Wenzel musste sich danach knapp mit 2:3 geschlagen geben. Das hätte auch andersrum ausgehen können. Ebenso erging es Luc Röttig, der beim 2:3 das Nachsehen hatte. Und auch Philipp Tresselt hatte das Glück nicht auf seiner Seite. Er verlor 1:3, zwei Sätze gingen dabei in die Verlängerung. Erst Martin Wiegner gelang wieder ein Sieg (3:1). Danach verlor Markus Domnick 1:3 und es stand 2:4 für Jena.

Als dann Kartuzovs sein Spiel wieder glatt mit 3:0 gewann, machte sich Hoffnung im Lager von Hydro. Aber die Jenaer spielten abgezockt und konzentriert. Luc Röttig verlor seine zweite Partie wieder 2:3, was deutlich an den Nerven zog und mürbe machte. Zwar konnte danach Tresselt mit seinem 3:0 noch mal für Aufsehen sorgen, letztendlich reichte es aber nicht.

„Es war ein knappes Ding. Ungünstig gelaufen für uns. Wir müssen einen kühleren Kopf behalten. Dann wäre was möglich gewesen. Ich habe vor dem Spiel gesagt, dass zwischen einen 4:8 und einem 8:4 alles möglich ist. Dass es nur für uns das schlechteste Ergebnis wurde, ist natürlich nicht schön. Aber es war nicht nur Pech. Man muss eben auch anerkennen, wenn der Gegner den Tick besser ist. Und das war Jena in bestimmten Situationen. Auf jeden Fall haben wir allen einen niveauvollen Spieltag geboten“, so die Zusammenfassung von Andreas Wenzel. Am kommenden Wochenende hat Hydro einen Doppelspieltag.