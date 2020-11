Fußball-Kreisliga Gotha: Auf Riedel ist beim TSV Sundhausen Verlass

Die trübe Aussicht, in diesem Jahr vielleicht gar keinen Fußball mehr sehen zu können, ließ die Zuschauer auf die Sportplätze pilgern. So auch beim Gothaer Lokalderby zwischen dem TSV Sundhausen und Aufsteiger Lok Gotha, das die Gastgeber mit 5:1 deutlich gewannen. Die fast 200 Zuschauer sahen ein abwechslungsreiches Duell, in dem zwei kapitale Torwartfehler die ersten zwei Tore begünstigten. Beim 1:0 durch den späteren Viererpacker Steve Riedel lief dieser einem Ball nach, Keeper Philipp Reinhardt vertändelte diesen und der Stürmer bedankte sich (17.). Dem Ausgleich durch Sebastian Hahn (24.) ging ein Lapsus von Marco Stolze voraus.

In der Folge ließ Sundhausen die Gäste kommen und wartete auf seine Chancen, die Riedel in Form des 2:1 nutzte. Er drang in den Strafraum ein, sein Schuss landete durch mehrere Spieler hindurch im Tor (64.). Lok vergab kurz darauf freistehend den Ausgleich, auf der Gegenseite besorgte die Meisel-Kombination – Freistoß Michael, Kopfball Tobias – für die Vorentscheidung (71.). Da sich Lok dann noch schwächte, als Patric Schneider den quirligen, 17-jährigen Leon Göring unfair stoppte und Schiedsrichter Johannes Drößler dies mit Rot quittierte, war das Duell entschieden. Torjäger Riedel setzte spät noch zwei Treffer drauf (87./90.) und besorgte so den Endstand. „Mit drei Punkten mehr, die wir aber gegen Eintracht abgegeben haben, wäre ich zufrieden“, blickte Trainer Achim Röse auf die Tabelle.

In dieser rangieren die Randgothaer auf Platz zwei hinter der SG Leina, die sich durch das 2:1 über den FSV Ohratal oben festsetzte. In Catterfeld nutzten die Gastgeber einen schnellen Doppelpack durch Costel-Ionut Timofte und Maximilian Hill zum frühen 2:0 (7./10.). Die Thüringenliga-Reserve antwortete in Form von Oliver Türk (44.), musste sich aber letztlich mit der Niederlage abfinden.

Im breit gefächerten Verfolgerfeld erledigten Wacker Gotha II und Wechmar ihre Aufgaben. Wacker II gewann beim punktlosen Schlusslicht SG Emleben/Schwabhausen ohne Probleme mit 4:1, musste aber eine überflüssige Gelb-Rote-Karte für den erst zur Halbzeit eingewechselten Marius Fiedler einstecken (90.). In Wechmar sorgte Philipp Gierok per Elfmeter für die Entscheidung (60.). Doch auch hier blieb eine bittere Anekdote. A-Junior Merlin Bönewitz verletzte sich an der Schulter schwer und musste ausgewechselt werden.

Die SG Remstädt patzte unterdessen bei der SG Siebleben II und kam nicht über ein 3:3 hinaus. Der VfL/Eintracht Gotha verschaffte sich mit einem 6:2 beim Aufsteiger Tambach-Dietharz etwas Luft im Abstiegskampf.