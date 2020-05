Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Aufbruch nach dem Weltkrieg

Angeregt durch unsere Serie „Ein Blick ins Fotoalbum“ gibt es regelmäßig interessierte Leser, die in alten Fotoalben nach Sportmotiven aus Weimar und Umgebung suchen und uns zusenden. So auch Karin Fischer, die im Fotoalbum ihres Vaters ein interessantes Foto von einem Hockeyspiel aus dem Jahre 1947 fand.

Weimar gehörte zwischen den beiden Weltkriegen neben Erfurt und Jena zu den Hockeyhochburgen in Thüringen. Vor allem im Sportclub Weimar 1903 gab es eine starke Hockeyabteilung mit mehreren Männer- und Jugendteams und einer Frauenmannschaft. Die Gründung geht bis auf das Jahr 1912 zurück.

Nach dem Zweiten Weltkrieg waren ab Mai 1945 auf Grund der Direktive Nr. 23 des Alliierten Kontrollrats der Besatzungsmächte alle Sportgemeinschaften verboten und enteignet worden. Spätestens ab 1946 bildeten sich dann nach sowjetischem Vorbild in der Ostzone mit Genehmigung der „Sowjetischen Militäradministration“ (SMAD) Sportgemeinschaften auf territorialer Basis. In Weimar entstand unter anderem die Sportgemeinschaft Weimar-Ost, in der sich auch viele ehemalige Hockeyspieler des SC 03 Weimar ab dem Frühjahr zum regelmäßigen Training sammelten. Über erste Auswärtsspiele gegen Mannschaften aus Jena und Erfurt wird schon April 1946 berichtet. Im Winter 1948 fuhr man sogar zu einem Eishockeyturnier nach Apolda, wo die junge Weimarer Mannschaft gegen Jena 0:5 verlor.

Weite Fahrten waren sowohl aus Kostengründen als auch wegen der notwendigen Reisegenehmigung schwieriger zu organisieren. Das Foto stammt vom Dezember 1947 und wurde vor einem Spiel gegen eine Berliner Nachwuchsauswahl aufgenommen. Auf Grund bestehender Reisebeschränkungen zwischen den Besatzungszonen ist anzunehmen, dass es die erste weitere Fahrt der Weimarer Hockeyspieler war.

Auf dem Foto konnten von Karin Fischer außer ihrem Vater Günter Fischer, der spätere Frauenarzt Armin Schmidt, der Goldschmied Fritz Regentrop, der spätere DDR-Hockeypräsident Willi Henkel, der Friseurmeister Ernst Stössel und Georg Zipfel identifiziert werden. Letzterer war damals der Leiter der Hockeymannschaft. Günter Fischer, gehörte, wie die Meisten des Teams zu der Generation, die als Jugendliche bereits vor dem Krieg zusammen Hockey gespielt hatten. Er wurde gleich nach dem Abitur zur Wehrmacht eingezogen und als Abiturient zum Offizier ausgebildet. Günter Fischer wollte eigentlich Sportlehrer werden, was aber auf Grund der Studienbeschränkungen für Wehrmachtsoffiziere nicht möglich war. So begann er eine Angestelltenlaufbahn im Nationaltheater.

Im Sport war er auch als Tischtennis- und Tennisspieler aktiv. Viele Jahre spielten er, seine Ehefrau Lilo, seine Tochter Karin und Sohn Bernhard sowie Stieftochter Gunda in der Rangliste der BSG Turbine Weimar an vorderer Stelle.