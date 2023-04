Aufstiegshoffnung für FC Carl Zeiss Jena: Beim FC Rot-Weiß Erfurt soll es eine Liga hoch gehen

Jena. Die höchste Nachwuchsmannschaft des FC Carl Zeiss Jena will am Mittwoch in die Bundesliga zurückkehren. Eine wichtige Personalentscheidung gab es schon.

Die A-Junioren des FC Carl Zeiss Jena haben am Mittwoch die Chance, beim FC Rot-Weiß Erfurt in die Bundesliga aufzusteigen. Mit einem Erfolg im Spiel, das um 17 Uhr angepfiffen wird, kann die Jenaer Nachwuchsmannschaft die Rückkehr in die oberste Spielklasse klarmachen.

Derzeit führt der FCC die Tabelle mit fünf Punkten Vorsprung vor dem Halleschen FC an, der schon eine Partie mehr ausgetragen hat. Die Jenaer haben noch drei Spiele in der Saison zu bestreiten.

Verlängerung mit Trainer Munier Raychouni

Bereits am Tag vor der Partie hatte der FC Carl Zeiss den Vertrag mit Trainer Munier Raychouni um zwei Jahre verlängert. Der 36-jährige Berliner, der die Erfahrungen aus fünf Jahren als Trainer im Männerbereich mitbringt, wechselte im Sommer 2020 gemeinsam mit dem damaligen Cheftrainer Dirk Kunert von Ligakonkurrent Berliner AK zum FC Carl Zeiss Jena, wo er zunächst als Co-Trainer des Regionalligateams fungierte.

Im Zuge des Sparprogramms im Sommer 2022 mussten die Jenaer eine Stelle im Trainerkader des Regionalliga-Teams streichen. Raychouni, der im vergangenen Jahr die A-Lizenz erworben hatte, übernahm die U19-Junioren.

Hauptziel: Spieler für erste Mannschaft entwickeln

„Unser Ziel ist und bleibt es, Spieler für die erste Mannschaft zu entwickeln und auf den Männerbereich vorzubereiten. Darüber hinaus ist es uns gelungen, eine gute Saison zu spielen“, sagt der Trainer. Ihm bereite es extrem viel Spaß, mit der Mannschaft zu arbeiten. „Umso mehr freut es mich, dass der Club mir das Vertrauen schenkt und mit mir weiter zusammenarbeiten möchte. Meine Familie und ich fühlen sich in Jena sehr wohl.“

Munier Raychouni trainiert die A-Junioren des FC Carl Zeiss Jena. Foto: Tino Zippel

„Die U19 genießt im Verein einen hohen Stellenwert, dem Munier Raychouni und sein Trainerteam mit einer sehr guten, akribischen und auch erfolgreichen Arbeit mehr als gerecht geworden sind“, lobt FCC-Geschäftsführer Chris Förster. Die anspruchsvolle Aufgabe, Talente zu entwickeln und für den Männerbereich vorzubereiten, zahle auf die Ziele des gemeinsam entwickelten Zukunftskonzeptes ein. Dafür brauche es Kontinuität.

Kandidaten vor Sprung in erste Männermannschaft

Raychouni sagt, es bleibe das oberste Ziel, junge Spieler auf den Wechsel in den Männerbereich vorzubereiten. Gleich mehrere Kandidaten aus dem Kader der A-Junioren stehen vor dem Sprung ins Team von René Klingbeil.

