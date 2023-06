Auslosung im DFB-Pokal: FC Carl Zeiss Jena empfängt einen Bundesliga-Absteiger

Dortmund. Am Sonntag hat Leichtathletin Sarah Vogel die erste Runde im DFB-Pokal ausgelost. Diesen Gegner beschert sie dem FC Carl Zeiss Jena.

Der FC Carl Zeiss Jena spielt in der ersten Hauptrunde im DFB-Pokal gegen Hertha BSC. Im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund fungierte Stabhochspringerin Sarah Vogel am Sonntag als Glücksfee.

Insgesamt 64 Mannschaften hatten sich für die Teilnahme qualifiziert. Das Jenaer Los lag im Amateurtopf und erhielt deshalb einen Gegner aus der ersten oder zweiten Bundesliga. FCC-Trainer René Klingbeil hatte im Vorfeld keinen Wunsch geäußert. „Egal, wen wir bekommen. Es werden immer schwierige Aufgaben sein.“ Dabei bleibt er nach der Auslosung: „Wir freuen uns riesig auf das Spiel gegen Hertha BSC. Wir haben das ganze Jahr dafür gekämpft, dass wir uns in der ersten Runde zeigen können, und hoffen auf viele Zuschauer in unserem Schmuckkästchen Ernst-Abbe-Sportfeld.“

Jenaer Partie findet am zweiten August-Wochenende statt

Die Spiele der ersten Hauptrunde finden von Freitag, 11. August, bis Montag, 14. August, statt. Am 26. und 27. September 2023 sind die Partien jener Teams geplant, die gegen die Supercup-Teilnehmer FC Bayern München und RB Leipzig antreten. In der Jenaer Stadionbaustelle sollen im Optimalfall gut 10.000 Plätze für das Pokalspiel bereitstehen. Die Arbeiten an der Westtribüne im Ernst-Abbe-Sportfeld, die mit einer Vollsperrung verbunden sind, sollen nicht vor der ersten Runde beginnen.

Der FC Carl Zeiss Jena hatte sich über den Gewinn des Landespokal für den Wettbewerb qualifiziert. Im Finale besiegten die Jenaer Wacker Nordhausen mit 4:2 und sicherten sich somit die Antrittsprämie für den Wettbewerb. Abzüglich von 48.000 Euro, die in einen Solidaritätsfonds des Thüringer Fußball-Verbandes für die anderen Pokalteilnehmer fließen, bleiben dem Regionalligisten voraussichtlich rund 160.000 Euro erhalten.

FC Carl Zeiss Jena absolvierte 41 Spiele im DFB-Pokal

Das Spiel wird die 42. Partie für den FC Carl Zeiss im DFB-Pokal, davon hat eine die zweite FCC-Mannschaft gegen den FC Bayern München (1993, Endstand 0:2) absolviert. Der größte Erfolg gelang den Jenaern in der Spielzeit 2007/08, als der Einzug ins Halbfinale glückte.

Im Halbfinale des DFB-Pokals 2007/08 befindet sich Jenas Jan Simak im Duell mit Christian Wörns (Borussia Dortmund, rechts). Foto: Tino Zippel / OTZ

Dort scheiterte der FCC vor über 80.000 Zuschauern mit 0:3 an Borussia Dortmund. In drei weiteren Fällen stand die Mannschaft im Viertelfinale des Wettbewerbes, an dem Jena zum ersten Mal in der Saison 1991/92 teilgenommen hatte.

Borussia Dortmund muss im aktuellen Wettbewerb bei Schott Mainz antreten. Der FC Bayern München reist zu Preußen Münster. Titelverteidiger RB Leipzig ist beim Zweitliga-Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden gefordert.

