Ausrufezeichen im Abstiegskampf

Spielertrainer Christopher Kohls zeigte sich von der Leistung angetan. Freilich, man sollte einen Sieg gegen den Tabellenletzten nie überbewerten. Doch wie sich der SV Behringen/Sonneborn beim 34:15 (12:6) über die SG Motor Arnstadt/Plaue präsentierte, zeigte auf, dass sich alle der gefährlichen Tabellensituation bewusst sind.

„Wir sind von Anfang an konzentriert in der Abwehr gewesen, so dass es auch für den Torhüter einfach war. Und vorne im Angriff waren wir dann in der zweiten Halbzeit schneller auf den Beinen. So haben fast alle Spielzüge Erfolg gebracht“, freute sich Kohls, der bereits unter der Woche im Training ein gutes Gefühl hatte. „Schon da habe ich gemerkt, dass wir die Punkte unbedingt behalten wollen.“

Vom Start weg merkte man den Hausherren an, dass man sich vom Letzten, der jüngst sein erstes Spiel in dieser Thüringenliga-Saison gewann, nicht überraschen lassen wollte. Zwar brachte Daniel Heim die Gäste mit einem verwandelten Siebenmeter in Führung (2:27 min). Doch es sollte zugleich die letzte Führung der Arnstädter gewesen sein. Denn mit dem Ausgleich durch Mirko Brachmann, der im späteren Verlauf mit insgesamt acht Toren bester Schütze seines Teams wurde, verlief das Duell in die gewünschte Bahn. Die gut stehende Abwehr fing viele Angriffe ab; auf der Gegenseite zogen die Hausherren bis auf 7:1 davon. Über zwölf Minuten blieb das Schlusslicht ohne eigenen Treffer, verkürzte erst in der Folge, ohne aber den SV ernsthaft in Bedrängnis zu bringen.

Mit dem 12:6 zur Halbzeit war die Kohls-Truppe auf Kurs, auch wenn dem Spielertrainer noch nicht alles gefiel. „Mitunter hat sich unsere alte Schwäche, der Torabschluss, offenbart. Da waren wir im zweiten Durchgang konzentrierter und zielstrebiger“, sagte er.

Behringen/Sonneborn ließ in den zweiten 30 Minuten nicht locker und gönnte den Gästen kaum eine Verschnaufpause. Neben Brachmann zeigten sich Tim Rodrian und Lars Hellmund (je sieben Tore) treffsicher. Immer wieder sorgten kleine Serien (15:9 auf 18:9, 18:10 auf 22:10) dafür, dass der Vorsprung konstant ausgebaut wurde, während Arnstadt/Plaue keine Antworten fand. Als Brachmann eine Sekunde vor Ende zum Endstand traf, stand ein stolzer 19-Tore-Vorsprung zu Buche.

Durch den vierten Saisonsieg haben die Behringer nun auch wieder den SV Aufbau Altenburg im Blick, der in der Tabelle einen Punkt, aber auch eine absolvierte Partie mehr aufweist. Bereits am nächsten Samstag (19.30 Uhr) bietet sich bei der HSG Werratal die nächste Gelegenheit, Punkte einzufahren.