Ausrutscher verboten: Black Dragons Erfurt doppelt gefordert

Arnoldas Bosas (schwarzes Trikot) will mit Erfurt zwei Siege einfahren.

Erfurt Der Eishockey-Drittligist ist am Freitag beim Letzten in der Pflicht. Sonntag kommen die Hannover Indians.

Nur nicht ausrutschen und sich überraschen lassen: Nach diesem Motto gastieren die Black Dragons Erfurt im Rahmen eines weiteren Doppelspieltages der Eishockey-Oberliga Nord am Freitag zunächst in Herford. Beim Tabellenletzten sind die Drachen klarer Favorit und wollen dies natürlich mit einem Erfolg untermauern. Anpfiff ist 20.30 Uhr. Zwei Tage später gastieren dann die Hannover Indians, Tabellennachbar der Erfurter, in der Kartoffelhalle. Für das Team von Trainer Raphaël Joly ist die Marschroute klar: mit einem Sieg den Konkurrenten auf Abstand halten.