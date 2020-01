Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Außenseiter gewinnt Ohrdrufer Fußballnacht

In sieben Minuten kann man so einiges machen. Eine Portion Spaghetti al dente kochen, knapp vier Stadionrunden drehen oder auch ein Workout für den stählernen Körper absolvieren. Für ein Hallenfußballspiel sind 420 Sekunden indes wohl doch etwas zu knapp. Zwar bleiben in der kurzen Spielzeit bei der Ohrdrufer Fußballnacht nahezu alle Partien spannend, aber, so weiß Philipp Kiebert, „wenn du erstmal hinten liegst, wird es schwer.“ Ohratals Landeskassenkapitän war bei der 16. Auflage wieder doppelt gefordert – als Organisationsleiter und Spieler im Team Optiper. Dass er mit seinen Jungs, zu denen unter anderem der Ex-Ohrdrufer Kevin Hähnlein und Sieblebens Torjäger Alexander König zählten, in der Vorrunde nur Rang fünf belegte, habe allerdings nicht an der kurzen Spielzeit gelegen. Kiebert: „Wir haben einfach schwach gespielt.“

Bei den Fußballern der Region hat die über zehnstündige Fußball-Marathonveranstaltung in der Goldberghalle mittlerweile Kultstatus. Das Teilnehmerfeld von 24 Teams, die meist unter lustigen Fantasienamen wie Lazio Koma, Dynamo Dosenbier oder TUS Blutgrätsche starten, war auch diesmal frühzeitig ausgebucht. Das nach alten Hallenregeln gespielte Turnier hat Freizeitstatus, steht vor allem für Spaß. Wie die Vertretung des Turnier-Namensponsors „Optiper Personaldienste“, wo Kiebert angestellt ist, verpasste auch Titelverteidiger „Meine persönlichen Favoriten“ das Viertelfinale. Ohne die Martinrodaer Oberligaspieler, die zeitgleich beim Arnstrompokal im Einsatz waren, konnte der Teamname diesmal kein bisschen bestätigt werden. Zwei Siege in fünf Partien reichten nur zu sechs Punkten und Gruppenplatz vier. Derweil überraschte „Rednex United“. Das Team um Eintracht Wechmars Kreisliga-Kapitän Florian Möhring, den zu Wacker Gotha gewechselten Tino Schönwaldt (bislang Drei Gleichen Mühlberg) und Ohrdrufs Toni Pidan war auch nach Mitternacht noch hellwach, schlug im Halbfinale SC Hamm-Lippe (kein Verein, sondern Philipp Ludewig & Friends) mit 2:1 und hatte im Finale gegen „AS Rum“ alias Wacker Gotha (u. a. mit Franz Burkhardt, Tim Bernecker und Luca Bromund) vom Neunmeterpunkt das Glück des Tüchtigen. Freudestrahlend nahm Möhring wenig später den von Ohratal-Vereinschef Lars Beese und Aufsichtsratsmitglied Stefan Schleicher überreichten schmucken Wanderpokal entgegen. Als Philipp Kiebert und Mitstreiter am Samstagnachmittag die Halle aufräumten, konnten die Ohrdrufer wieder auf eine gelungene Veranstaltung zurückblicken. Erfreulich auch, dass bis auf einen Torhüter, der sich einen Zeh brach, kein Spieler schlimmer verletzte. Natürlich, so Kiebert, werde es eine 17. Auflage der Optiper-Fußballnacht geben. Allerdings nicht am ersten Freitag des Jahres, denn der fällt 2021 auf den 1. Januar. Vermutlich wird das Turnier vom 8. auf den 9. Januar über die Bühne gehen. Viertelfinale: SC Hamm-Lippe – Gorndorfer Bros 4:2, White Heroez – AS Rum 0:2, Rednex United – Ultimative Hubwagengang 3:1, FC Union Lattendicht – TUS Blutgrätsche 0:4. Halbfinale: SC Hamm-Lippe - Rednex United 2:4, AS Rum – TuS Blutgrätsche 2:1. Um Platz 3: SC Hamm-Lippe – Blutgrätsche 0:2. Finale: Rednex United – AS Rum 3:1 nach Neunmeterschießen.