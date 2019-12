Landkreis. Die Vorrunde der Thüringer U-14-Vereinsmeisterschaft fand in diesem Jahr Jahr in Unterwellenborn (Kamsdorf) statt.

Auswahl des Unstrut-Hainich-Kreises liegt in Führung

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Auswahl des Unstrut-Hainich-Kreises liegt in Führung

Aus dem Unstrut-Hainich-Kreis nahm die Mädchen-Auswahlmannschaft teil. Bei den Jungen war es trotz großer Bemühungen nicht gelungen, eine Mannschaft zu stellen.

Das Mädchen-Team trat in fast identischer Aufstellung wie im vergangene Jahr an. Lediglich Catherine Lienert, die in die Altersklasse U 18 wechselte, musste ersetzt werden. Dafür sammelte Jennifer Barthel erste Erfahrungen auf Landesebene.

Mit Vorsprung auf Platz eins

Alle eingesetzten Spielerinnen konnten überzeugen und erreichten gute Einzelergebnisse. Nach der Vorrunde belegen sie mit 110 Holz Vorsprung auf den Nächstplazierten den ersten Rang.

Diese hervorragende Ausgangsposition gilt es im Februar des nächsten Jahres auf der Kegelanlage in Harras zu verteidigen. Als Lohn würde nicht nur der Thüringer Landesmeistertitel winken, sondern auch die Teilnahme an den Deutschen Meisterschaften in München.

Ergebnisse:

1. KKV Unstrut Hainich: 1849 Kegel

Hanna Wilke (438 Kegel), Laura Kortüm (487), Jennifer Barthel (422), Samantha Henning (502)

2. KK Saale-Orla 1739 Kegel

Kim Michel (494), Melissa Rössel (506), Celine Geithner/Bianca Jakobi (362), Nelli Goers (377)

3. KKV Greiz 1697 Kegel

Stella Ratzer (418), Sophie Fuhrmann (507), Michele Binner (443), Jill Schneider/Marie Gärtig (329)