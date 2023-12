B-Jugend-Handballerinnen der HSG Ilm-Kreis unterliegen HBV Jena und Artern

Im Punktspiel in der Regionsoberliga der weiblichen Jugend B zwischen der HSG Ilm-Kreis (Anika Altenburg/Mitte) und dem HV 90 Artern (links Matilda Gödicke, rechts Antonia Lange) führten die Gastgeber in Ilmenau noch mit 10:8, am Ende setzten sich jedoch die Gäste durch.