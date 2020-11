Die Fußball-Kreisoberliga geht in die Pause – und kurz vorher leistete sich der FC Einheit Bad Berka noch eine Niederlage in Remschütz. Wir sprachen mit Trainer Jan Hanke.

Herzlichen Glückwunsch zur besten Abwehr der Liga ...

(Lacht.) Nachdem wir in der vergangenen Saison die beste Offensive hatten und zu viele Gegentore gefressen haben, mussten wir uns ja was überlegen. So langsam haben es die Jungs eben verstanden. Ich freue mich, dass sie Fußball spielen wollen – sogar in Remschütz.

Sogar?

Ich muss tatsächlich überlegen, ob ich schon jemals so einen Fußballplatz gesehen habe.

Was ist das Besondere an dem Platz dort?

Wenn man den Ball flach spielt und er ist nach fünf Metern anderthalb Meter in der Luft, weiß man um die Platzverhältnisse. Das war grenzwertig. Wir waren ja schon in der vergangenen Saison dort im Pokal und haben uns auch nur mehr oder weniger durchgemogelt.

Warum dieses Mal nicht?

Weil wir sechs oder sieben Hundertprozentige vergeben. Dann kriegst du zwei Dinger, das ist bitter – aber nicht schlimm. Wir sind zufrieden, dass wir nach dem durchwachsenen Start in die Saison zuletzt fünf Siege in Folge feiern konnten. Die Niederlage nun ist ärgerlich, bringt uns aber nicht vom guten Weg ab.

Georg Buschner hat immer gesagt: Zuhause gewinnen und auswärts einen Punkt – so wird man Meister. Nach dieser Rechnung sind Sie im Soll.

So denken viele, auch ich. Aber mir reicht dieser eine Punkt auswärts immer nicht. Ich will mehr. Wenn wir uns in Remschütz hinten rein stellen, holen wir problemlos das Remis. Aber das ist ja nicht unser Anspruch. Für unsere Entwicklung ist es aber gar nicht schlimm.

Was ist das Mehr, was Sie wollen?

Immer gewinnen. Der Druck dazu kommt von mir und das will ich der Mannschaft auch mitgeben. Wir als Trainerteam haben den Druck vom Verein nicht, der Klub hat einen Dreijahresplan mit einem Ziel.

Wie gehen Sie mit der eigenen Ungeduld um?

Gar nicht. Deswegen finde ich es ja so ärgerlich, dass wir uns nun mit einer Niederlage in die Pause begeben. Ich gehe mal davon aus, dass in diesem Jahr nicht mehr gespielt wird. Also reden wir von Februar – und das macht es umso schmerzhafter.

Was wünschen Sie sich nun?

Dass es nicht wieder so ein Hickhack gibt.

Darin sind sich erstaunlicherweise alle einig.

Sie sollen einfach eine klare Linie fahren. Von mir aus geht dann die Saison anderthalb Jahre. Schauen wir auf unsere Liga mit 16 Mannschaften. Da ist der Plan jetzt schon mit vier Doppelspieltagen viel zu voll für den Amateurbereich. Da spielt man Freitagabend und Sonntagnachmittag – das soll mir mal einer erklären, der jemals Fußball gespielt hat, wie das gehen soll. Jeder weiß, dass am zweiten Tag nach der Belastung die Muskulatur ersäuert und wir sollen da Fußball spielen. Vom Privatleben mal abgesehen.

Also könnten Sie sich eine gekoppelte Meister- und Weihnachtsfeier im Dezember 2021 vorstellen?

(Lacht.) Lieber so als wieder einen Abbruch.

Wie haben Sie die Jungs nun in die Pause geschickt?

Mit den Wünschen, dass sie für sich etwas machen. Jeder, der es lebt und liebt, macht sowieso was, weil er es eh nicht zuhause aushält. Da ist jeder in der Eigenverantwortung, überprüfen kann man es eh nicht.