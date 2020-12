Trainer Silvio Beer (links) trat in der Kilometer-Challenge gegen die Spieler wie Peet Schmidt (rechts) an.

Not macht erfinderisch. Das war schon immer so und ist in der heutigen so außergewöhnlichen Zeit mehr denn je präsent. Training, geschweige denn Spielbetrieb im Erwachsenenbereich sind ungefähr momentan so wahrscheinlich wie der berühmte Sechser im Lotto.