Bad Frankenhausen vermasselt Fahner die Generalprobe

Bad Frankenhausen. Fußball: Im Testspiel gewinnt Verbandsligist SV Blau-Weiß Bad Frankenhausen gegen den Oberligisten FC An der Fahner Höhe 3:1

Das war wieder einmal ganz nach dem Geschmack von Silvio Beer. Der Trainer von Thüringenligist Blau-Weiß Bad Frankenhausen hatte am Dienstagabend mit seiner Mannschaft für ein weiteres Ausrufezeichen gesorgt. Nach dem Sieg gegen Mühlhausen und dem achtbaren Unentschieden gegen Rot-Weiß Erfurt setzen sich die Frankenhäuser gegen Neu-Oberligist FC An der Fahner Höhe mit 3:1 durch. In der ersten Halbzeit aber sah es keinesfalls nach solch einem Ergebnis aus.