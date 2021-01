Bad Frankenhausens Fußballer begrüßen Rückkehrer

Bad Frankenhausen. Er ist wieder zurück, er ist fit wie noch nie und er ist heiß auf die Thüringenliga. Der ehemalige Landesklasse-Kapitän ist nach zweieinhalb Jahren zurück in Bad Frankenhausen. Im Sommer des Jahres 2018 war nach fünf Jahren Schluss für Marcus Bödger in Bad Frankenhausen. Er blickte auf lediglich sieben Einsätze in der Landesklasse und suchte zunächst eine andere Herausforderung.

Die fand er in der Kreisoberliga bei der LSG 80 Oberheldrungen, wo er die letzten Jahre eine tragende Rolle im Team spielte. Doch nun will er es noch einmal versuchen. „Ich will mich auf jeden Fall in die erste Mannschaft reinkämpfen und versuchen, wieder ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft zu werden. Ich bin mir sicher, dass wir uns längerfristig in der Thüringenliga etablieren werden“, so Marcus Bödger.

Wann das Abenteuer in der Thüringenliga für alle weitergeht, steht aktuell noch in den Sternen, aber eins ist sicher: die nächste Vorbereitung wird Bödger in Blau-Weiß auflaufen - im Trikot mit der Rückennummer 10.

„Ich habe richtig Bock auf die Mannschaft, das Training und die Spiele. Meine Zeit in Bad Frankenhausen war immer gut. Wir haben zwar in der Landesklasse fast immer gegen den Abstieg gespielt, aber es war eine sehr schöne Zeit und es hat immer Spaß gemacht. Leider war ich dann auch körperlich nicht mehr so fit, um auf dem Niveau zu spielen. Aktuell bin ich wahrscheinlich so fit wie noch nie und habe Lust auf die nächsten Erfahrungen. Ich kenne ja noch fast alle und der Kontakt ist auch zu vielen nicht abgebrochen“, so Bödger weiter.

Präsident Achim Ritter zeigt sich ebenfalls erfreut über den Wechsel, dankt aber auch der LSG 80 Oberheldrungen für das Zustandekommen des Wintertransfers: „Marcus kam damals vom VfB Artern zu uns, hat sich sofort etabliert und die Mannschaft in der Landesklasse geführt. Er ist einer von uns und das war er im Herzen vielleicht immer noch ein wenig. Wir freuen uns sehr, dass er uns in der Thüringenliga unterstützen wird. Mit der Mentalität aus seinen besten Jahren bei uns kann er Berge versetzen.“

Bödger bestritt am Wochenende noch zusammen mit Christopher Plischka von der LSG Oberheldrungen einen Marathon für den guten Zweck und sammelte mit dem Verein mehrere 1000 Euro (wir berichteten). Seine Challenge-Aufgaben wird er aber mit Sicherheit noch erfüllen, für die LSG und für den guten Zweck.