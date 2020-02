Bad Frankenhausens Tore von Weber und Bergner reichen nicht

Zwei Tore, aber eine Niederlage – Fußball-Verbandsligist SV Blau-Weiß Bad Frankenhausen hat sein Testspiel gegen den Landesklassen-Aufsteiger TSV Motor Gispersleben verloren. Unter Flutlicht mussten sich die Gastgeber auf dem eigenen Kunstrasen gegen den Kontrahenten aus Erfurt mit 2:4 (0:2) geschlagen geben. Ganz unerwartet kam die Niederlage aber nicht, erklärte Bad Frankenhausens Trainer Marcus Mettke: „Wir mussten auf viele Akteure verzichten, darunter waren zahlreiche Stammspieler.“

Für die Fehlenden sprangen Kicker aus der zweiten Mannschaft sowie von den A-Junioren ein. Die erste Halbzeit sei trotz der Personalmisere seitens seines Teams nicht gut gewesen, befand Mettke: „Wir waren zu passiv, hatten keine Intensität im Spiel.“

Ein Doppelpack von Gisperslebens Tobias Teichmann bescherte dem Landesklässler zur Pause einen Zwei-Tore-Vorsprung. Teichmanns erstem Streich ging ein Freistoß voraus, den die Frankenhäuser nicht klären konnten, seinem zweiten ein schnell ausgeführter Einwurf, bei dem die Meetke-Elf noch unsortiert war.

Kevin Weber, erst zum zweiten Durchgang ins Spiel gekommen, benötigte nur eine kurze Anlaufzeit, verkürzte für das Verbandsliga-Schlusslicht nach Wiederanpfiff (47.). Nach einem Freistoß verlängerte er den Ball in die Maschen.

Roy Bergner gelang für die Mannschaft von Trainer Marcus Mettke, für die es in der Meisterschaft am Samstag, 29. Februar, beim FSV Preußen Bad Langensalza wieder um Punkte gehen wird, nach einer knappen Stunde der Ausgleich (59.) dank eines sehenswerten, schnell abgefeuerten Schusses.

Was folgte, war die beste Bad Frankenhäuser Phase, doch die Blau-Weißen belohnten sich nicht für ihre Steigerung. Und so kamen die Gäste nach einem Missverständnis in der Bad Frankenhäuser Defensive durch Bastian Urbach (78.) zunächst zum 3:2 und durch Patric Schenke (87.) nach einem Konter zum Endstand. „Wir haben leider das, was wir uns spielerisch und taktisch vorgenommen haben, nicht so umsetzen können“, bilanzierte Mettke.