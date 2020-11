Bad Langensalza und Teistungen trennen sich remis

Der FSV Preußen Bad Langensalza hat sich in der Fußball-Verbandsliga vom FC Wacker Teistungen in seinem Heimspiel mit einem Unentschieden getrennt. Nach spannenden und gutklassigen 90 Minuten stand es am Ende vor 260 Zuschauern 1:1 (1:0).

Alles war anders im Stadion der Freundschaft, es war das Abschiedsspiel vor der Corona-Pause und schon im Vorfeld wurde der gastgebende Verein heftig in die Pflicht genommen. Maskenpflicht für alle Besucher während der gesamten Zeit ihres Aufenthalts im Stadion, Abstandspflicht, separater Ein- und Ausgang sowie vorgeschriebene Zuschauerwege, um eine Begegnung mit Spielern zu vermeiden.

Freundlich, gelassen, unaufdringlich

Und rot- weiße Absperrbänder wie auf einer Baustelle. Man kann das sinnvoll finden oder auch nicht, aber die Einhaltung war unvermeidlich, um überhaupt eine Durchführung des Spiels zu gewährleisten.

Wie die Vereinsverantwortlichen des FSV Preußen das freundlich, gelassen und unaufdringlich realisierten, war wirklich beeindruckend. So hatten die extra angereisten Kontrolleure keinen Grund zur Beanstandung.

Die erste Feuertaufe für Preußen war also glänzend bestanden. Die nächste Herausforderung wartete in Form der spielstarken, erfahrenen Gäste-Elf, die mit immerhin neun Spielern über 30 Jahre antraten. Da nahm sich die Heimmannschaft mit vier Spielern unter 20 Jahren in der Startelf fast wie ein Kindergarten aus.

Erste 30 Minuten gehören den Gastgebern

Dennoch entwickelte sich ein ausgeglichenes, kurzweiliges Spiel mit einem gerechten Ausgang. Die erste halbe Stunde gehörte den Gastgebern. Schnelle Ballstafetten und ein attraktives Spiel führten aber kaum zu Torchancen. Dennoch lohnt es sich mittlerweile, die Preußen zu beobachten, ihr Spiel ist durch die Handschrift von Trainer Thomas Wirth attraktiver und temporeicher geworden.

Kurz vor der Pause gingen sie auch in Führung. Routinier Martin Fiß wurde von Gästekapitän Pierre Schulze im Strafraum gefoult, den fälligen Elfmeter verwandelte Florian Engel erst im Nachschuss zum 1:0 (43.). Mit diesem Ergebnis ging es in die Pause.

Nach dem Wechsel blieb Preußen zunächst tonangebend, doch die Gäste von Trainer Volker Reinhardt wurden zunehmend stärker. In diese gute Phase der Gäste platzte ein Konter, Dominik Finger wurde vom guten Gästekeeper Norbert Baran gelegt und es gab erneut Elfmeter. Zur Überraschung aller trat Engel erneut an und verschoss erneut – statt 2:0 stand es bald 1:1. Nach einem Freistoß konnte Mateusz Wolanski im Strafraum seelenruhig den baumlangen Marcus Wagenlehner bedienen, der wenig Mühe hatte zu treffen (60.).

Rot für Teistungens Adrian Konrad

Nun verflachte die Begegnung immer mehr, einige Preußen ließen auch kräftemäßig nach. Einzig Kapitän Max Domeinski zog bis zum Ende immer wieder an, auch wenn er als Klasse-Innenverteidiger dort sicher viel besser aufgehoben ist als diesmal im defensiven Mittelfeld. Eine der wenigen noch erwähnenswerten Szenen war die berechtigte rote Karte für Teistungens Adrian Konrad, der als letzter Mann den durchlaufenden Tim Müller niederrang (82.) Am Ende blieb es beim leistungsgerechten Remis.

Teistungens Volker Reinhardt lobte neben seinem Team und dem Niveau der Partie auch den Schiedsrichter, obwohl er zwei Elfmeter und einen Platzverweis („Völlig berechtigt“) gegen den FC Wacker verhängte. Angesichts des häufigen Lamentos anderer Trainer ein richtig gutes Beispiel für Fairplay.

„Habe vor dem Spiel nicht gut geschlafen“

Bad Langensalzas Trainer Thomas Wirth konnte mit dem Punkt „gut leben, der Gegner ist ja keine Laufkundschaft. Den zweiten Elfmeter nehme ich auf meine Kappe, da hätte ich eingreifen müssen. Ich sah Martin Fiß zum Ball gehen, schaute einen Moment weg und plötzlich stand Florian am Punkt. Da hab ich mich über mich selbst geärgert“.

Am Ende hielt sich aber der Ärger aller Beteiligten in Grenzen. So war es eine versöhnliche Abschiedsvorstellung vor einer (mindestens) vierwöchigen Pause. Preußens Vorsitzender Benno Harbauer bekannte hinterher offen: „Ich habe vor diesem Spiel nicht gut geschlafen, aber wir wollten es unbedingt möglich machen. Alle haben richtig gut mitgezogen, anders wäre es auch nicht gegangen. Ich vertraue und hoffe darauf, dass wir im Dezember wieder spielen können. Wir haben gezeigt, dass wir auch die extremen organisatorischen Anforderungen in Pandemiezeiten meistern können.“

Bad Langensalza: Natradze, Jäger, Wurschi, Scheer, Domeinski, Finger, Kleinert, Fiß, Engel, Kim, Sauerbier (Müller, Trost)

Teistungen: Baran, Konrad, Mac. Wolanski, Schulze, Mat. Wolanski, Goebel, Wagenlehner, Mi. Wolanski, Mar. Wolanski, Kleinschmidt, Kühne (Hackethal, Zekiqi, Issenghe)

Tore: 1:0 Engel (43.), 1:1 Wagenlehner (60.)

Zuschauer: 260

Schiedsrichter: Steffen Krech

Besonderes Vorkommnis: Rote Karte für Teistungens Adrian Konrad (82.).