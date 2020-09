Bad Langensalza weiht neuen Platz gegen Thüringen Weida ein

Bad Langensalzas Philipp Franke (am Ball) trifft mit seinem Team auf dem neuen Sportplatz auf den FC Thüringen Weida.

Eichsfeld/UnstrutHainich. Der FSV Preußen Bad Langensalza weiht am 2. Spieltag der Fußball-Verbandsliga seinen neuen Rasenplatz gegen Thüringen Weida ein.

Nur der FSV Preußen Bad Langensalza ist in der Fußball-Verbandsliga von den hiesigen Teams mit einem Sieg gestartet. Am zweiten Spieltag weihen die Preußen gegen Thüringen Weida ihren neuen Platz ein. Der SC Heiligenstadt gastiert bei der Spielvereinigung Geratal, Wacker teistungen empfängt am Sonntag, 13. September, Aufsteiger FC Erfurt Nord.