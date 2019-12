„Ballerbarth“ steht im Personalausweis der Stimmungskanone

Er kommt im Schlabberlook. Lässig, uneitel. „Ich trage im Beruf Uniform, da mag ich es leger.“ Marcel Barth ist Streifenpolizist. Kein Zufall. Als Radsportler gehörte er zur Sportfördergruppe der Polizei, konnte lange Jahre Leistungssport und Beruf verbinden.

Der heute 33-Jährige kommt aus Gera, Vater Thomas Barth kennen die Älteren als den Kapitän der Friedensfahrtjahre. Wie der Vater so der Sohn. Die Goldmedaille bei den Junioren-Weltmeisterschaften im Punktefahren in Los Angeles zeugt vom großen Talent. „Das ist das Schöne daran, diesen Titel kann dir keiner nehmen, egal was kommt.“

Marcel Barth hatte danach lange Zeit mit dem Pfeifferschen Drüsenfieber zu kämpfen. Es war zum verrückt werden. „Immer, wenn ich in Topform war, meine Leistung abrufen wollte, wurde ich krank.“ Das ging zwei Jahre so, der Körper gab ihm zu verstehen: Bis dahin und nicht weiter. „Ich hab schnell gemerkt, mit der großen Karriere auf der Straße wird das nichts mehr.“

Der Geraer spezialisierte sich zunächst auf die Sechstagerennen und war zu seinem Karriereende hin auch als Steher erfolgreich. Die Sixdays empfand er schon etwas angestaubt. Also wollte er neuen Schwung in den Laden bringen. Die Leistung muss stimmen, aber die Stimmung auch. Mit wilden Kostümen begeisterte er die Fans, erfand die La-Ola-Welle neu. Die Leute johlten, wenn er im Superman-Kostüm vorfuhr.

Eine wilde Zeit – und gefährlich dann und wann. „Ich hatte manchmal Masken auf dem Kopf, sage ich dir, da hab‘ ich, wenn das Licht von vorn kam, nichts mehr gesehen. Da bin im Blindflug um die Bahn. Da musst du schon wissen, was du machst.“

Passiert ist zum Glück nichts. Die Sicherheit ging immer vor! Stuttgart, Bremen, Berlin und Kopenhagen – da war er zu Hause. Inzwischen ist Erfurt sein zu Hause. Als Renner im Team Köstritzer war er in die Landeshauptstadt gekommen gekommen – und geblieben. Marcel Barth stieg zum Lokalmatador der Steherserie auf, ist Rekordsieger des „Goldenen Rads“. Und als er eines Tages in Kopenhagen im Schaufenster ein goldenes Fahrrad sah, wusste er: „Das muss ich haben.“

Seither hängt es über der Couch im Wohnzimmer – als Erinnerung an die goldenen Jahre der Sechstagerennen. 2017 nahm er Abschied, es war Zeit. „Ich hatte keine Lust mehr, mich zu schinden.“ Und wenn er sieht, was die Profis heute abziehen, da zieht er den Hut. Im Madison (Zweier-Mannschaftsfahren) jagen die Topleute heute mit 60 Sachen um die Bahn. Er schaffte einst in der Höhe von Kolumbien mit seinem Partner Erik Mohs als Weltcupsieger einen Schnitt von 54,49 km/h für die 50 Kilometer. „Heute würde ich ganz schön alt aussehen.“

Von der Bühne abgetreten ist er aber nicht. Sein Platz ist jetzt hinter dem Mikrofon. Als Sprecher in Erfurt und Forst informiert er über den Rennverlauf, immer einen kessen Spruch auf den Lippen, schüttelt er manch Anekdote aus dem Ärmel.

Als er bei der Apres-Tour Gera vor zwei Jahren nicht nur die Sprints von Marcel Kittel kommentieren durfte, sondern auch den Punktgewinn seines Vater im Ausscheidungsrennen der Alt-Internationalen, dann war das für ihn schon ein besonderer Moment.

Doch nicht nur als Streckensprecher hat er sich einen Namen gemacht, als Teil des Berliner DJ-Projekts „Mütze Katze“ füllt er deutschlandweit die Hallen. Sogar das Velodrom in Berlin. Gespielt wird die Musik der 1990er- und 2000er-Jahre. „Ich bin zufrieden, wie alles gelaufen ist und habe jetzt auch seit drei Jahren eine wundervolle Frau an meiner Seite.“

Dass er Ballerbarth gerufen wurde, hat er seinem Vater zu verdanken, der auf dem Kennzeichen des Dienstautos ein „BB“ stehen hatte, eigentlich Böblingen. Doch ein Witzbold machte Ballerbarth draus – der Name war geboren und ging auf Marcel über. Also ballerte er über die Pisten und Bahnen und manchmal auch privat am Ballermann. Eine Freundschaft mit Schlagersänger Peter Wackel verbindet ihn bis heute. Sogar einen eigenen Sixdays-Song hat er für ihn geschrieben. Ein wenig Balla Balla vielleicht – auf jeden Fall anders als die anderen. Und zum Abschluss zieht er seinen Ausweis aus der Tasche. Ballerbarth hat er sich als Künstlernamen eintragen lassen.

