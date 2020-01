Ballsporthallen-Idee in Erfurt neu aufgelegt - mit privatem Geld

Es läuft gerade nicht so gut mit Erfurts Sport. Gerade die Mannschaftssportarten erleben eine Krise größeren Ausmaßes. Und dennoch gibt es innerhalb dieser schwierigen Situation Visionäre, die den Blick auf die nächsten Jahre richten. Es geht wieder oder immer noch um das Dauerthema einer Ballsporthalle. Als Spiritus Rector gehen da von Anfang an die Basketballer voran. Mit der Erfahrung einer erfolglosen Erstligasaison, als man als Oettinger Rockets nicht nur viel Lehrgeld, sondern auch unglaublich viel Miete an die Messe zahlen musste, anstatt das Geld in den Spielerkader zu investieren. Wolfgang Heyder – heute Manager und Gesellschafter bei den Basketball Löwen - hat das Feuer für diese Idee einer Halle, in der Basketball, Rollstuhlbasketball, Volleyball und Handball gespielt werden können, immer wieder entfacht. Viele Modelle geprüft, durchgerechnet und letztlich verworfen. Alles hing und hängt, wie könnte es auch anders sein, am Geld.

Vier Investoren wollen das Wagnis eingehen

Das will Heyder nun aus anderen Quellen beziehen, nachdem sich herauskristallisiert hatte, dass an öffentlicher Förderung wohl nicht die Summe zu holen sein würden, die man zum Bau solch einer Ballsporthalle braucht. Wolfgang Heyder und Lutz Lemann, Chef der Elxlebener Rollstuhlbasketballer, hatten das Modell einer privaten Geldgeberschaft schon vor längerer Zeit durchdiskutiert. Nun, da die Messe als Standort endgültig vom Tisch ist, ist man soweit, dass man nach Lage der Dinge vier potente Geldgeber – zwei davon sind Sponsoren der Erfurter Löwen, zwei kommen aus dem Ausland - überzeugen konnte, diese Halle zu finanzieren und zu bauen. Eine Halle, die mit eigenen Mitteln logistisch in der Lage ist, die örtlichen Gegebenheiten für jede Ballsportart ohne großen Aufwand schnell umzubauen.

Vorbild ist die Sparkassen-Arena in Jena

Mit dieser Idee ist Wolfgang Heyder mit Kjell Eberhardt, von 2004 bis 2009 Staatssekretär im Thüringer Kultusministerium, einer, der gute Verbindungen zur Wirtschaft hat, nun bei Erfurts Oberbürgermeister Andreas Bausewein aufgeschlagen, um ihm die Idee einer reinen Ballsporthalle für Profiteams, die unter der Woche auch dem Schul- und Vereinssport zur Verfügung steht, schmackhaft zu machen. Als Vorbild gilt dabei die Sparkassen-Arena in Jena. Ein Ausflug an die Saale brachte Einblicke. Diese Mehrzweckhalle hat sieben Millionen Euro gekostet und dient seit 2014 den Jenaer Basketballer als Spielstätte. Sie wurde in Jahresfrist errichtet und fasst 3000 Zuschauer. Alles Eckdaten, die Wolfgang Heyder überzeugen. Zehn Millionen Euro müssten aus seiner Sicht reichen, um auch in Erfurt ein solches Gebäude zu errichten. „Vorausgesetzt, die Stadt stellt ein Grundstück auf Erbpachtbasis dafür bereit“, fügt er an. Refinanzieren soll sich die Halle z.B. über das Namensrecht, Cateringeinnamen. Dazu müsse ein tragfähiges Vermarktungskonzept erarbeitet werden. damit die Hallenmiete für die Verein bezahlbar bleibt

Als Standort wird das Steigerwaldstadion diskutiert

Wo das sein könnte, darüber muss Mr. Basketball nicht lange nachdenken. Das liege seit Jahren bei einem der Löwen-Hauptsponsoren in der Schreibtischschublade – bei Stadtwerkechef Peter Zaiß. Das Projekt hat der Architekt Christian Meyer-Landruth aus Weimar in einem ersten Entwurf erstellt (wir berichteten). Es könnte auf dem ehemaligen Aufwärmplatz hinter der Westtribüne im Steigerwaldstadion Platz finden. Dort, wo sich früher die RWE-Fußballer vor jedem Spiel warmgeschossen hatten. Zaiß hatte bereits vor Jahresfrist zu erkennen gegeben, dass man da mit den Stadtwerke rechnen könne. Es wäre eine ideale und „äußerst interessante“ Ergänzung und zweites Standbein für die Arena. Der Betrieb der Halle könnte über zwei weitere Mitarbeiter (Haustechniker und Veranstaltungstechniker) realisiert werden. Das würde sich dann sogar positiv auf die Betreiberkosten auswirken, hat Zaiß durchgerechnet. Und er denkt gleich weiter: „Mit so einer Halle könnte man auch Spiele der THC-Damen im EHF-Cup oder auch mal die Nationalmannschaft nach Erfurt holen“.

Eine Halle - mehrere Vorteile

Wolfgang Heyders Ziel ist, dieses ehrgeizige Projekt in zwei Jahren aufs Gleis zu stellen und zum Fahren zu bringen. Eine Privatinvestition böte da große Vorteile. Man müsse nicht auf Fördergelder warten, brauche die Leistungen nicht erst auszuschreiben. Es gibt für das Stadiongelände bereits einen B-Plan. Die Vorteile liegen für den 63-Jährigen Bamberger auf der Hand. Die Vereine müssten nicht jedesmal mit viel Aufwand – bei den Basketball Löwen z.B. vor jedem Heimspiel mit 50 Ehrenamtlern - ihren Spielboden aufbauen, die Werbebanden könnten gemeinsam genutzt werden. Zudem würde man dem Schulsport helfen. Mit der neuen Halle und mit der Riethsporthalle, die dann ausschließlich Vereinen und Schulen zusätzlich zur Verfügung stünde. Was den ungeteilten Beifall von Erfurts Schulamtsleiter Werner Ungewiss findet: „Jede zusätzliche Turnhalle in Erfurt ist ein Gewinn“.

OB: Am Grundstück soll es nicht scheitern

Erfurts Stadtoberhaupt hat das Gespräch mit Wolfgang Heyder und Kjell Eberhardt überzeugt. „Ich halte viel davon“, sagt er. An einem Grundstück, von denen man einige anbieten könne, solle es nicht scheitern, wenn die Ballsporthalle zu 100 Prozent privat finanziert wird. „Das wäre genial“, sagt der OB. „Wir könnten dem Sport in Erfurt einen kräftigen Impuls geben. Hier kann richtig was abgehen, wenn der Plan umgesetzt werden kann“, bekräftigt auch Wolfgang Heyder, der alte Basketball-Fuchs. Wohlwissend, dass er mit seinen schwächelnden Löwen in den nächsten Monaten einen gehörigen Beitrag leisten muss, um einen eigenen Impuls zu setzen.