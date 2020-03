Basketball-Löwen Erfurt bleiben drittklassig

Normalerweise hätte es angesichts der bloßen Tatsache, die am Dienstag verkündet wurde, bei den Basketball-Löwen Erfurt einen lauten Jubelschrei gegeben. Oder, um im Jargon des Tierreichs zu bleiben, ein inbrünstiges Brüllen.

Die Löwen, das klare Schlusslicht der Pro B Süd – das schon vor Beginn der Playdowns der letzten Vier um die zwei Abstiegsplätze als Absteiger quasi feststand –, dürfen drittklassig bleiben.

Doch die Begleitumstände namens Coronavirus sorgten dafür, dass die Löwen nicht jubelten, ja nicht einmal den Fakt des Klassenerhalts in den sozialen Netzwerken verkündeten. Dort war nur davon zu lesen, dass entschieden wurde, die Saison vorzeitig zu beenden und dass in der Pro A und Pro B die jeweiligen aktuellen Tabellenstände als Abschlusstabelle zählen. Kein Wort zu ihrem Klassenerhalt am grünen Tisch, zu dem es auf der Homepage der 2. Basketball-Bundesliga hieß: „Aufgrund der vorzeitigen Beendigung der Saison wurde beschlossen, dass kein Bundesligist aus der Pro A in die Pro B und kein Bundesligist aus der Pro B in die Regionalliga absteigt.“ Wolfgang Heyder, geschäftsführender Gesellschafter der Löwen, findet dazu klare Worte. „Wir wollten es sportlich schaffen, das ist uns nicht gelungen. Insofern haben wir den Klassenerhalt eigentlich nicht verdient.“ Nach kurzem Überlegen fügt er hinzu: „Angesichts der aktuellen Situation ist unsere Freude natürlich sehr begrenzt. Aber für die kann niemand etwas, und wir werden versuchen, die Chance, die uns gegeben wurde, zu nutzen.“

Prognosen sind laut Heyder„reine Kaffeesatzleserei“

Das sportliche Teilnahmerecht für ein drittes Jahr Pro B Süd ist gesichert. Doch was die wirtschaftlichen Voraussetzungen betrifft, steht bei den Löwen aktuell, wie bei fast allen Vereinen und Sportarten, durch die Corona-Krise ein großes Fragezeichen. „Von vielen Sponsoren haben wir ein klares Bekenntnis sowohl für die Pro B als auch für die Regionalliga bekommen. Doch das war vor Corona. So wie der Mittelstand gerade leidet und noch leiden wird, ist es nicht absehbar, ob das auch noch der Fall ist, wenn die Krise überstanden ist“, meint Heyder. Jetzt mit vorhandenen und potenziellen Sponsoren über ihr Engagement bei den Löwen zu reden, hält er für unangemessen und unanständig. „Denn sie müssen sich jetzt schlichtweg um ihre Existenz kümmern.“ Insofern möchte der 63-jährige Unternehmer, der mit seiner Eventagentur nach eigener Angabe bis Mitte April 40 Veranstaltungen absagen musste und damit eine höhere sechsstellige Summe verloren hat, auch bezüglich der neuen Saison, die planmäßig im September beginnen würde, keine Vorhersagen treffen. „Das wäre angesichts der Ausnahmesituation reine Kaffeesatzleserei.“

Mit den Spielern habe er bereits Feedbackgespräche über den Saisonverlauf und ihr mögliches weiteres Engagement in Erfurt geführt. „Da haben alle signalisiert, dass sie gern in Erfurt bleiben würden“, so Heyder. Ob und welche Veränderungen es im Kader gebe, hänge auch davon ab, wer in der neuen Saison Cheftrainer sei. Ob es Florian Gut bleibe, sei ebenfalls noch offen. Die Kooperation mit den Gothaer Rockets, wo die jungen Talente der Löwen in der 2. Regionalliga Führungsspieler sind, soll nach Heyders Dafürhalten fortgesetzt werden. „Aber auch diesbezüglich müssen die bereits für unseren Abstiegsfall getätigten Planungen nun neu überdacht werden“, so Heyder, der den Löwen als Gesellschafter, womöglich aber nicht mehr in geschäftsführender Position, erhalten bleibt. All diese Dinge gelte es nun, soweit das überhaupt schon geht, mit den anderen Gesellschaftern zu klären.

Geschäftsstellenleiter Herzog:„Bereit sein, wenn es losgeht“

Einer, der das aktuell fast jeden Tag mit den Gesellschaftern bespricht, ist Matthias Herzog. Der Geschäftsstellenleiter der Basketball-Löwen arbeitet trotz aller Unwägbarkeiten daran, ein Konzept für die neue Saison zu erstellen, weiter für den Club zu werben und die gewachsenen Strukturen aufrechtzuerhalten.

„Damit wir am Tag x, wenn es mit dem Sport wieder losgeht, bereit sind und nicht alles darnieder liegt“, wie er sagt. Die Geschäftsstelle ist geschlossen, doch Herzog ist jeden Tag da, um genau dafür zu sorgen. Das sei umso wichtiger, um die zahlreichen Nachwuchsbasketballer, die wohl längere Zeit nicht trainieren dürfen, bei der Stange zu halten. Auch die der Erfurter Kooperationspartner USV und BC Erfurt, die jeweils rund 200 Basketballer haben. Herzog ist voller Tatendrang: „Wir haben viel Aufwand in diese Struktur gesteckt, damit Erfurt als Profistandort wächst, hätten das auch bei einem Abstieg getan und werden es jetzt trotz Krise erst recht tun.“