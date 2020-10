Basketball-Löwen: In der „Zone“ verheddert und verloren

Die Basketball-Saison in der Pro B Süd ist und bleibt infolge der sich momentan verschlimmernden Corona-Pandemie ein äußerst fragiles Gebilde. Auch noch acht Monate nach dem letzten Heimspiel der Erfurter, in dem sie am 16. Februar gegen Speyer mit 86:90 unterlegen waren. Praktisch werden die optimistisch vorgegebenen Entscheidungen über das sportliche Sein oder Nichtsein von Tag zu Tag neu justiert. Diesmal war das Aufatmen im Löwen-Haus im Rieth laut hörbar. Der Drittligist durfte gegen den Liga-Neuling aus Koblenz ran. Und belohnte das und sich selbst mit einem bestens funktionierenden Hygiene-Konzept.

Beide Teams gingen nach jeweiligen Auftaktsiegen mit breiter Brust an ihr Tageswerk. Es galt, die pflichtgemäß auf rund 500 reduzierte Fanschar endlich mal wieder mit attraktivem Basketball zu bespaßen. Das gelang in der ersten Halbzeit, als man sich beim 33:40 noch in Schlagdistanz zum – obgleich Aufsteiger – deutlich sichtbar routinierteren Gegner befand. Am Ende aber setzte sich doch die bessere Physis und auch Antizipationsfähigkeit der Koblenzer beim letztlich deutlichen 92:75-Sieg durch.

Price steigert sich bei seinem Debüt

Die Löwen, inzwischen gecoacht vom routinierten, mit allen Basketball-Wassern gewaschenen Letten Uvis Helmanis, hatten diesmal den im Auftaktspiel bei den Skyliners Juniors noch infolge einer Verletzung fehlenden US-Amerikaner Ricky Price auf der so wichtigen Position des Point Guards dabei. Der startete neben Leo Saffer, Robert Merz, Lorenz Schiller und Miles Osei im ersten Fünfer und steigerte sich nach nervösem Beginn mit zwei Fehlwürfen aus der Distanz zunehmend.

Osei, in der Vorwoche in Frankfurt bester Löwe, war indes der Erste, der sein Herz in beide Hände nahm und seine drei Zweier mit bissigem Zug zum Korb verwandelte. Vor allem dank seiner acht Punkte nach zehn Minuten blieben die Löwen beim 19:24 auf Tuchfühlung.

Auffällig indes, dass die Löwen ihre Freiwurf-Treffsicherheit aus dem Frankfurt-Spiel nicht konservieren konnten. Nur 11 von 19 waren schlicht und ergreifend zu wenig, um die 40:33-Führung der Gäste nach 20 Minuten zu verhindern. Trotzdem war noch alles drin.

Der Anfang vom Ende begann im dritten Viertel, obwohl die Löwen anfangs noch einmal ihre Krallen zeigten und beim 42:42 heftig aufmuckten. Aber Koblenz’ Scharfschütze Marley blieb cool und traf zweimal in Folge Dreier aus dem Spielfeldeck. Nicht nachzuvollziehen, warum gerade er zweimal so sträflich frei werfen durfte! Zudem stellten die Koblenzer ihre Defense auf Zonenverteidigung um. Damit kamen die Löwen überhaupt nicht klar, verhedderten sich immer wieder in der „Zone“, obwohl sich Ricky Price als Fixpunkt nach seiner fehlenden Spielpraxis zunehmend steigerte. Die Folge waren viele überhastete Aktionen, die zu leichten Ballverlusten führten.

Koblenz abgezockt, Erfurt zu „grün“

Die Gäste bekamen Oberwasser und hatten in Jean-Louis Marley (17 Punkte), Jacob Mampuya (23) und Brian Butler (23) sichere Vollstrecker. Kunststück! Sie alle haben schon in höheren Ligen (Schalke, Eltingen) nicht unerheblichen Staub gewischt. Sie tangierte es auch nicht, dass ihr bis dato Topscorer Marley, mit vier Fouls vorbelastet, vom Gäste-Coach Danny Rodriguez vom Parkett geholt wurde. Da sprangen halt die Butlers oder Mampuyas in die Bresche. Sie waren im Verhältnis zu den noch zu „grünen“ Erfurter Jungs, für die Leon Hoppe (16) am besten traf, abgezockter und routinierter, hatten sich frei und damit locker gespielt. Im Wissen um den sicheren Erfolg ging ihnen bis zum Schluss nun alles ganz leicht von der Hand.

Erfurts Headcoach Helmanis und auch Manager Florian Gut waren sich in ihrer Urteilsfindung zum Spiel einig und befanden unisono: Das Spiel hat gezeigt, wo wir stehen. Wir sind noch nicht so weit, einem derart cleveren Gegner, der sich personell enorm verstärkt hat, Paroli zu bieten. Aber das wussten wir. Deshalb sind wir nicht unzufrieden mit dem Spiel unserer jungen Truppe, die noch viel zu lernen hat.