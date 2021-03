Basketball Löwen überzeugen zum Saisonabschluss

Osei Miles – hier am Ball – legte mit den Löwen eine formidable Aufholjagd hin und feierte so einen versöhnlichen Abschluss.

Erfurt. Mit einem 77:68-Erfolg über den Vierten Karlsruhe feierten die die Basketball Löwen aus Erfurt einen versöhnlichen Saisonabschluss.

Schon vor dem Saisonfinale in der dritten Basketballliga Pro B gegen Arvato College Wizards Karlsruhe war klar: Eine enttäuschende Spielzeit liegt erneut hinter den Löwen aus Erfurt. Ein Sprichwort besagt: Der letzte Eindruck ist oft der Beste. Für das finale Spiel galt das. Da nämlich hatten die Löwen mit einer formidablen Folgevorstellung einen 15:29-Rückstand nach dem ersten Viertel noch in einen 77:68-Erfolg gedreht und eine ihrer seltenen Schokoladenseiten präsentiert. Auch ohne ihre allesamt verletzten Leistungsträger. Ja, es ist vorbei. Das Löwen-Drama in 22 Akten mit 18 Trauer- und 4 Lustspielen.