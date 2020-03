Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Basketball: Mühlhausen besteht Charaktertest zu später Stunde

Die Oberliga-Basketballer des BBC Mühlhausen haben im letzten Auswärtsspiel der laufenden Saison einen wichtigen 71:64-Sieg errungen. Allerdings hatten die Müntzerstädter, ohne drei Stammkräfte angetreten, beim USV Jena ein schweres Stück Arbeit zu verrichten. Dabei war den Gästen vor allem die späte Anwurfzeit durchaus sauer aufgestoßen.

„Sonntags um 18 Uhr in der Fremde zu spielen, kann man getrost als Katastrophe bezeichnen. Zum Glück haben Spieler aus der Reserve ausgeholfen. Die gesamte Mannschaft hat einen guten Charakter unter Beweis gestellt“, erklärte Marcus Bernhart. Er zeigte sich mit 37 Punkten wieder in hervorragender Verfassung und war der Top-Scorer des BBC.

In der ersten Hälfte hatten die Mühlhäuser zunächst mit einigen Widrigkeiten zu kämpfen. Die Partie wirkte zerfahren, eine körperbetonte Gangart mit vielen Nickeligkeiten stellten die Schiedsrichter auf harte Proben, welche sie nicht immer zu meistern vermochten. So lagen die Hausherren nach dem ersten Viertel knapp mit 20:17 in Front, doch die Mühlhäuser antworteten bis zur Pause mit einigen guten Aktionen – beim 39:37 aus Sicht der Gäste ging es in die Kabine.

„Wir haben gerade in der Offensive etliches liegen gelassen. Das ist im zweiten Abschnitt etwas besser geworden. Vor allem Tim Zeuch hat mit seinen insgesamt 24 Punkten für die nötige Entlastung gesorgt“, konstatierte Marcus Bernhart. Im dritten und vierten Viertel setzte sich der BBC peu á peu ab und behielt letztlich nicht unverdient die Oberhand.

Am Samstag, 14. März, hätte ab 18 Uhr eigentlich die spielstarke vierten Vertretung von Science City Jena als einer der beiden Titelkandidaten zu Gast in der Georgii-Halle sein sollen. Doch aufgrund des Beschlusses des Landratamtes, alle Veranstaltungen mit mehr als 100 Teilnehmern abzusagen, kann das Duell nun nicht stattfinden. Zuletzt hatten die Universitätsstädter das Halbfinale im Thüringer Pokalwettbewerb in Mühlhausen über weite Strecken dominiert.