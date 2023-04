Alba Berlin beendet Euroleague-Saison mit einem Heimsieg

Berlin Gegen den französischen Meister Asvel Villeurbanne siegten die Berliner vor 8972 Zuschauern klar mit 88:71 (38:36).

Sollten am Freitag der FC Bayern und Panathinaikos Athen ihre letzten Spiele verlieren, würde Alba in der Tabelle noch an beiden Teams vorbeiziehen. Beste Berliner Werfer waren Kapitän Luke Sikma und Louis Olinde mit je zwölf Punkten.