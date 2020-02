Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bamberg mehrere Wochen ohne Aufbauspieler Taylor

Bamberg. Der neunmalige deutsche Basketball-Meister Brose Bamberg muss in den nächsten Wochen auf Aufbauspieler Bryce Taylor verzichten. Wie der Bundesligist mitteilte, unterzog sich der 33-Jährige einer Achillessehnenoperation.

Taylor hat den Angaben zufolge bereits die Rehabilitationsmaßnahmen aufgenommen. Der frühere Münchner absolvierte in dieser Saison 17 Bundesligaspiele, in der Champions League war er in elf Partien im Einsatz.

"Es tut mir sehr leid für Bryce. Er kam immer besser rein, war in den letzten Wochen und Monaten vor allem für unsere jungen Spieler Mentor und Stabilisator. Wir geben ihm alle Zeit und Hilfe, die es benötigt, damit er seine Verletzung vollständig auskurieren kann", erklärte Sportdirektor Leo de Rycke.