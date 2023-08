Basketball-Profi Hollatz verletzt sich eine Woche vor WM

Justus Hollatz hat sich knapp eine Woche vor dem WM-Beginn in Japan verletzt.

Abu Dhabi Basketball-Profi Justus Hollatz hat sich knapp eine Woche vor dem WM-Beginn in Japan verletzt. Der 22 Jahre alte Aufbauspieler sackte in Abu Dhabi im Testspiel gegen Griechenland zu Boden und konnte wegen der Verletzung am Knöchel aus eigener Kraft nicht aufstehen.

Zwei Betreuer begleiteten den humpelnden Hollatz daraufhin in die Kabine. Eine genaue Diagnose gab es zunächst nicht. Die WM beginnt am 25. August, Deutschland bestreitet die Vorrunde in Okinawa gegen Co-Gastgeber Japan, Australien sowie Finnland.

Für Bundestrainer Gordon Herbert würde ein Ausfall zwangsläufig eine Umplanung bedeuten. Der 64-Jährige hatte sich bereits auf seinen Kader festgelegt und nur zwölf Profis mit zu den WM-Vorbereitungsspielen nach Abu Dhabi genommen. Von dort reist das Team direkt weiter nach Japan. Als bisher letzte Spieler waren Oscar da Silva (FC Barcelona) und Leon Kratzer (Paris Basketball) aus dem Aufgebot gestrichen worden. Beide Spieler kommen als Ersatz für Hollatz eher nicht in Frage, da sie nicht als Aufbau, sondern direkt unter dem Korb spielen.