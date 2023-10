Bonn bezwingt Ludwigsburg im Pokal-Achtelfinale

Ludwigsburg – Bonn schaltet im Achtelfinale des BBL-Pokals Ludwigsburg dank eines Siegtreffers in der Schlusssekunde aus. Auch Ulm und Chemnitz haben sich für das Viertelfinale qualifiziert.

Die Telekom Baskets Bonn haben sich für das Pokal-Viertelfinale der Basketball-Bundesliga qualifiziert. Die Rheinländer bezwangen die MHP RIESEN Ludwigsburg auswärts mit 80:79 (34:46) - trotz eines 16-Punkte-Rückstands in der zweiten Hälfte. Savion Flagg (11 Punkte) traf in der Schlusssekunde den spielentscheidenden Korb.

Die Bonner starteten schwach, verfehlten ihre ersten zehn Dreier und lagen zur Halbzeit mit 34:46 zurück. Drei Minuten vor Ende des dritten Viertels hatten sich die Ludwigsburger auf 16 Zähler Differenz abgesetzt. Glynn Watson (21 Punkte) führte die Bonner zurück und brachte die Gäste in Führung. Elf Sekunden vor Schluss verlor der Spielmacher aber den Ball, Ludwigsburgs Jayvon Graves traf acht Sekunden vor dem Ende zur 79:78-Führung. Einen Fehlwurf von Watson tippte Savion Flagg 0,9 Sekunden vor Spielende zum Bonner Sieg in den Korb.

Auch Ulm und Chemnitz weiter

Durch einen 76:72 (44:32)-Auswärtserfolg gegen die Würzburg Baskets ist auch ratiopharm Ulm in das Viertelfinale eingezogen. Der deutsche Meister ging durch einen 16:2-Lauf Ende des zweiten Viertels mit dem Momentum in die Kabine und lag acht Minuten vor Spielende mit 14 Zählern Differenz in Führung. Die Würzburger kamen zurück und glichen in der Schlussphase zum 72:72 aus. Doch Ulms L.J. Figueroa (19 Punkte) traf bei 13 Sekunden auf der Uhr den spielentscheidenden Korb.

Die Niners Chemnitz schalteten den einzig im Achtelfinale vertretenen Zweitligisten aus und bezwangen zu Hause die Jobstairs Gießen 46ers mit 89:64 (49:30). Kein einziges Mal lagen die Sachsen in Rückstand, über die gesamte Partie erzwangen die Gastgeber 24 Ballverluste. Kaza Kajami-Keane führte Chemnitz mit 24 Punkten an.