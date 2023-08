Einsatz von Franz Wagner auch gegen Finnland fraglich

Okinawa Die deutschen Basketballer müssen auch im dritten WM-Gruppenspiel um einen Einsatz von Franz Wagner bangen.

„Was Finnland angeht, habe ich keine Ahnung. Wir müssen von Tag zu Tag schauen. Wir müssen sehen, wie die Situation morgen ist“, sagte Bundestrainer Gordon Herbert in Okinawa. Zuvor hatte sein Team ohne den 22 Jahre alten Flügelspieler mit 85:82 gegen Mitfavorit Australien gewonnen. Das nächste deutsche Spiel steigt am Dienstag (9.30 Uhr/Magentasport) gegen Finnland.

Wagner war am Freitag beim 81:63 gegen Japan umgeknickt und trug am Sonntag einen Geh-Stiefel am linken Fuß. „Er hat bisher keinerlei physische Aktivität auf dem Fuß gehabt. Wir sind da immer noch im Regenerationsmodus. Wir müssen abwarten, wie es morgen ist“, hatte der Chefcoach vor Spielbeginn bei Magentasport über den Profi der Orlando Magic gesagt. Wagner gilt neben Kapitän Dennis Schröder als wichtigster Spieler des Nationalteams.