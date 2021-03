Euroleague-Pleite für Bayern-Basketballer in Spanien

Gasteiz. Die Basketballer des FC Bayern München müssen weiter um die erstmalige Teilnahme an den Euroleague-Playoffs bangen.

Der Bundesligist verlor nach einem Einbruch nach der Pause und einer vergeblichen Aufholjagd beim spanischen Meister Saski Baskonia VG mit 71:78 (33:33) und verpasste fünf Spiele vor Ende der regulären Saison ein bessere Ausgangslage. Mit 18 Siegen bleiben die Münchner auf einem Platz, der zur K.o.-Runde berechtigt.

Mitte des zweiten Viertels führten die Münchner mit 33:29 (17.) und schienen die Partie immer besser in den Griff zu bekommen. Danach gelang nichts mehr. Vier Punkte holten die Gastgeber bis zur Pause auf. Im dritten Durchgang dauert es über fünf Minuten, ehe die Bayern durch zwei Freiwürfe von Vladimir Lucic wieder erfolgreich waren. Die Spanier trafen aber wie sie wollten und führten nach einem 27:2-Lauf deutlich mit 60:35 (27. Minute).

Zudem verloren die Münchner in dieser Phase auch noch Trainer Andrea Trinchieri, der nach seinem zweiten technischen Foul in die Kabine musste. Mit 13 Punkten in Serie konnte Bayern den Rückstand zum Ende des dritten Viertels verkürzen (45:60) und kam auch im Schlussdurchgang näher heran (64:71/36.). Die Aufholjagd kam allerdings zu spät, die Niederlage war perfekt. Jalen Reynolds traf für die Münchner mit 18 Punkten am besten.

Am 19. März gastiert der türkische Verein Anadolu Efes Istanbul am 30. Spieltag der Euroleague in München.

© dpa-infocom, dpa:210312-99-801327/2