Franz Wagner über Bruder Moritz: „Führt emotional an“

Okinawa Die Wagner-Brüder erleben derzeit ihre erste gemeinsame Basketball-WM auf dem Parkett. Während Franz angeschlagen ist, zeigt Moritz seinen Wert nicht nur auf dem Feld.

Der derzeit angeschlagene Franz Wagner hält seinen Bruder Moritz nicht nur auf dem Basketball-Feld für eine riesige Bereicherung für das Nationalteam.

„Jedes Mal, wenn Moritz in einem Team ist, führt er das Team emotional an. Er bringt sehr, sehr viel Energie. Ich glaube, er hat generell intangibles, wie man in Amerika sagt. Er hat viele Sachen, die man nicht unbedingt messen kann, die aber zum Erfolg beitragen“, sagte Franz Wagner bei der WM im japanischen Okinawa. Moritz Wagner (26) hatte die Heim-EM vergangenes Jahr verletzungsbedingt verpasst, war aber während des Turniers mit dem Team unterwegs.

In Japan sind auch die Eltern der Wagner-Brüder vor Ort. Am freien Mittwoch fuhr die Familie gemeinsam zum Strand auf der Urlaubsinsel. „Das war ganz entspannt. Ich habe nicht so viel über Basketball nachgedacht“, sagte Moritz Wagner bei einem Fantreffen des Deutschen Basketball Bunds (DBB) mit rund 35 Anhängern.

Am Freitag (10.30 Uhr/Magentasport) geht es in der WM-Zwischenrunde gegen Georgien. Bei einem Sieg und einem Sieg der Slowenen über Australien würde der Einzug in die Finalrunde in Manila vorzeitig feststehen. Ob Franz Wagner nach zwei verpassten Partien zurückkehrt, blieb zunächst offen.