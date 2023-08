Katarer neuer Fiba-Präsident - Weiss bleibt Schatzmeister

Manila Scheich Saud Ali Al Thani ist neuer Präsident des Basketball-Weltverbandes Fiba. Der Katarer wurde am Mittwoch beim Kongress in Manila einstimmig gewählt und folgt damit auf Hamane Niang (Mali).

Scheich Saud Ali Al Thani ist neuer Präsident des Basketball-Weltverbandes Fiba. Der Katarer wurde am Mittwoch beim Kongress in Manila einstimmig gewählt und folgt damit auf Hamane Niang (Mali).

Al Thani war bereits seit vier Jahren Vize-Präsident und übernimmt den Posten nun bis 2027, wenn die Basketball-WM in Katars Hauptstadt Doha stattfindet. „Basketball ist ein globaler Sport und das ist unsere größte Stärke“, sagte der neu gewählte Verbandsboss.

Der Präsident des Deutschen Basketball Bundes (DBB), Ingo Weiss, wurde für eine dritte Amtszeit als Schatzmeister gewählt. Er hat den Posten seit 2014.

Am Freitag beginnt in Asien die 19. Weltmeisterschaft mit Spielen in Manila, Jakarta in Indonesien und im japanischen Okinawa.