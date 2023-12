Medipolis SC Jena mit Machtdemonstration vor Heiligabend

Jena So lief das Heimspiel des Basketball-Zweitligisten am Samstagabend in der ProA gegen die Art Giants Düsseldorf.

Basketball-Zweitligist Medipolis SC Jena hat im vorletzten Spiel des Jahres mit den ART Giants Düsseldorf kurzen Prozess gemacht. Jena feierte am Samstagabend einen Tag vor Heiligabend in der Sparkassen-Arena vor 2666 Zuschauern einen Start-Ziel-Sieg, gewann souverän mit 107:80.

Medipolis SC musste dabei weiter auf den ehemaligen Nationalspieler Joshiko Saibou verzichten. Der Olympia-Teilnehmer laboriert an einem Bruch des großen Zehs. Gegen die auswärts bis dato noch punktlosen Düsseldorfer kamen die Jenaer aber auch ohne Saibou bestens in Fahrt, führten schnell mit 8:0. Beim 12:2 hatte sich die Thüringer sogar einen zweistelligen Vorsprung herausgearbeitet und die Gäste sahen sich zur ersten Auszeit genötigt. Doch die Saalestädter dominierten weiter nach Belieben (23:2). Nach dem ersten Viertel lag Jena mit 34:17 vorn.

Lorenz Bank bester Werfer der Thüringer

Doch die Düsseldorfer fanden jetzt besser ins Spiel, Jenas Vorsprung schmolz zwischenzeitlich wieder auf unter zehn Punkte (39:30). MSC-Chefcoach Björn Harmsen gab in dieser Phase auch zahlreichen Talenten Spielzeit. Die machten ihre Sache gut. Zur Pause war Lorenz Bank mit 13 Punkten bester Werfer der Hausherren, Jena führte nach 20 Minuten 54:37.

Auch in der zweiten Halbzeit ließ Medipolis SC kein Zweifel aufkommen, wer die Sparkassen-Arena als Sieger verlassen würde. Beim 71:41 waren die Gastgeber mit 30 Punkten in Front – die Vorentscheidung. Am Ende des dritten Viertels führte Jena mit 84:60 und ließ sich diesen Vorsprung natürlich auch nicht mehr nehmen. Topscorer der Begegnung war Bank (21 Punkte), aber auch Amir Hinton (20), Blake Francis (15), Vuk Radojicic (13), Stephan Haukohl (10) und Alex Herrera (10) trafen für die Gastgeber zweistellig.

Am Mittwoch im letzten Spiel des Jahres gegen Dresden

Die Korbjäger von der Saale haben jetzt einen Tag frei, dürfen den Heiligabend mit der Familie genießen. Doch schon am ersten Weihnachtsfeiertag steht abends das nächste Training an. Auch am zweiten Weihnachtsfeiertag wird trainiert. Schließlich geht es für Jena am Mittwoch (27. Dezember) schon weiter, dann empfangen die Thüringer zum letzten Spiel des Jahres die Dresden Titans (Beginn 19 Uhr).