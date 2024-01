Basketball: 2. Bundesliga ProA Medipolis SC Jena verteidigt in Bochum Tabellenführung

Bochum Nach schwachem Start gewinnt Medipolis SC Jena am Mittwoch sein Auswärtsspiel bei den VfL SparkassenStars Bochum und bleibt Tabellenführer in der 2. Bundesliga ProA.

Björn Harmsen trat schon wütend gegen den Sitzhocker, da waren noch keine zehn Minuten gespielt. Der Trainer der Basketballer von Medipolis SC Jena war gar nicht zufrieden mit dem Auftakt seiner Mannen beim Auswärtsspiel gegen die VfL SparkassenStars Bochum. Immerhin, am Spielende konnte der 41-Jährige wieder lachen. Mit dem 83:73, dem fünften Sieg in Folge in der 2. Bundesliga ProA, verteidigten die Jenaer beim Duell mit dem Vorletzten ihre Tabellenführung.

Doch wie gesagt, der Anfang war schwer. Jena-Trainer Harmsen, der wieder auf Ex-Nationalspieler Joshiko Saibou zurückgreifen konnte, hatte im Vorfeld vor den Distanzschuss-Qualitäten des Vorletzten gewarnt. Doch schon nach wenigen Minuten hatten die Bochumer drei Dreier getroffen, und Jena geriet in Rückstand – beim 13:23 sogar zweistellig. Ein erstes Viertel zum Vergessen (18:26) für die Korbjäger von der Saale.

Erst nach zwei schnellen Auszeiten kommt Jena zurück

Auch im zweiten Viertel wurde es zunächst nicht besser. Der erboste Harmsen nahm in schneller Folge zwei Auszeiten, als Jena den Anschluss zu verlieren drohte (18:30 bzw. 22:32) – endlich mit Erfolg. Punkt für Punkt kämpfte sich der Tabellenführer zurück, hatte beim 34:34 ausgeglichen. Doch umgehend zog Bochum wieder weg (34:44). Immerhin: Dank einem Saibou-Dreier, der Rückkehrer war mit 23 Punkten auch Topscorer der Gäste, hielt sich der Pausenrückstand noch in Grenzen (42:46).

Im dritten Spielabschnitt konnte Medipolis SC dann erstmals seit den Anfangsminuten wieder in Führung gehen (54:53), zu Beginn der finalen zehn Minuten stand es 57:57. Danach ließen die Jenaer, bei denen Amir Hinton auf starke 22 Punkte kam, nichts mehr anbrennen. Der schwache Tag des eigentlichen Topscorers Blake Francis, der diesmal nur drei Zähler beisteuerte, konnte durch eine starke Defensive kompensiert werden.