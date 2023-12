Medipolis SC Jena: „Wir haben noch viel Luft nach oben“

Jena Warum Trainer Björn Harmsen vor dem Auswärtsspiel am Samstag bei Rasta Vechta II mit dem Saisonstart trotzdem zufrieden ist.

Die Welt der Zweitliga-Basketballer von Medipolis SC Jena ist in Ordnung. Nach elf Spielen stehen die Korbjäger von der Saale auf dem zweiten Tabellenplatz, haben eine Bilanz von acht Siegen und drei Niederlagen vorzuweisen.

„Insgesamt können wir mit dem Saisonstart sehr zufrieden sein“, lobt Björn Harmsen. Den Trainer freue es nicht nur, dass seine Mannen im Soll mit Blick auf das Saisonziel liegen. Auch Talent Raphael Falkenthal konnte gut eingebunden werden und Rückkehrer Lorenz Bank gebe dem Team viel Energie. Zudem sei es gelungen, mehr Fans in die Halle zu locken. „Der Funke ist vom Parkett auf die Ränge übergesprungen.“

Saibou fällt weiter aus, Hinton und Francis angeschlagen

Aber: „Wir haben noch viel Luft nach oben“, meint Harmsen. Ex-Nationalspieler Joshiko Saibou habe erst drei Spiele gemacht und der lange abwesende Rafael Alberton sei noch nicht vollständig integriert. Saibou wird wohl auch das Auswärtsspiel am Samstag bei Rasta Vechta II verpassen. Nach dem Bruch seiner großen Zehe kann er noch nicht wieder mit der Mannschaft trainieren. Amir Hinton musste am Dienstag krankheitsbedingt mit dem Training aussetzen, Blake Francis sei umgeknickt. „Aber bei beiden rechne ich damit, dass sie rechtzeitig wieder fit werden.“

Harmsen warnt eindringlich vor der hochtalentierten Vertretung des BBL-Clubs. Vechta II sei in Sachen Leistung wie eine gute Aktie – zwar immer mal schwankend, aber langfristig gehe es nach oben. Außerdem sei die ProA so ausgeglichen wie noch nie. Früher hätten auch mal 80 Prozent gereicht, um ein Spiel zu gewinnen. Heute sei das anders, meint der 41-jährige Jena-Coach und führt Spitzenreiter Frankfurt an, der bei Schlusslicht Quakenbrück verlor.

Auf die Einstellung komme es in Vechta an

„Bei uns wird es um die Einstellung gehen: Konzentration, Energie und Motivation“, sagt Harmsen. Stimmen diese Parameter, stehen die Chancen auf den neunten Saisonsieg gut.

Rasta Vechta II – Medipolis SC Jena, Samstag, 17 Uhr, live bei sportdeutschland.tv