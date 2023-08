US-Basketballer bauen auf Anthony Edwards

Okinawa Auf Namen wie Curry, Durant oder James müssen die Basketball-Fans bei der WM verzichten. Doch einen Nachfolger als Nummer eins hat Coach Kerr bereits auserkoren.

Eine Playoff-Serie in der nordamerikanischen Profiliga NBA hat Anthony Edwards bisher nicht gewonnen - dafür soll er das Mutterland des Basketballs in Asien zum ersehnten WM-Gold führen.

„Er ist zweifellos der Mann bei uns. Man sieht auch, dass er das weiß. Jetzt weiß es auch das ganze Team und ich denke, auch die Fans haben es gesehen“, sagte Cheftrainer Steve Kerr in Abu Dhabi. Beim spektakulären 99:91 gegen Deutschland, bei dem die USA einen 16-Punkte-Rückstand erfolgreich konterten, war Edwards mit 34 Zählern und starker Defensivleistung der herausragende Akteur.

Nichts weniger wird von dem 22 Jahre alten Profi der Minnesota Timberwolves bei der WM mit Spielen in Manila erwartet. „Er ist so ein dynamischer junger Spieler. Und er verbessert sich noch weiter“, sagte Kerr, dessen Team in diesem WM-Jahr auf die ganz großen Namen verzichten muss. Wohl auch, weil Olympia 2024 in Paris bevorsteht und nur wenige Profis zwei Sommer am Stück durchspielen wollen.

Edwards wird nun die Rolle zuteil, die 2010 Superstar Kevin Durant und 2014 das Spielmacher-Duo Kyrie Irving und Stephen Curry hatte. Die USA gelten wegen ihrer Überlegenheit in Sachen Athletik als klarer Goldfavorit bei der WM, schieden aber 2019 im Viertelfinale aus. Titelverteidiger ist Spanien.

Auch andere Nationen müssen in diesem Sommer ohne namhafte Stars auskommen: Serbiens Nikola Jokic pausiert ebenso wie der Grieche Giannis Antetokounmpo. Das französische Supertalent Victor Wembanyama konzentriert sich auf die Vorbereitung für seine erste NBA-Saison.