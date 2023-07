Von Dallas nach Monaco: Kemba Walker spielt in Europa

Dallas/Monaco Den langjährigen Basketball-Star Kemba Walker zieht es von der nordamerikanischen Profiliga NBA nach Europa. Der 33 Jahre alte Aufbauspieler wechselt zum französischen Meister AS Monaco, wie der Club mitteilte.

ᴋᴇᴍʙᴀ ᴡᴀʟᴋᴇʀ ᴇsᴛ ᴍᴏɴéɢᴀsǫᴜᴇ 🔴⚪️



✍️ L'AS Monaco est heureuse d'annoncer la signature pour la saison à venir du meneur américain 🇺🇸



4️⃣ fois All-Star 🌟 le meilleur marqueur de l'histoire des Charlotte Hornets (12 009 points) a disputé 750 matchs en NBA 🔛



🚀… pic.twitter.com/FYFX1ionHh — AS Monaco Basket 🇲🇨 (@ASMonaco_Basket) July 21, 2023

Walker spielte zuvor zwölf Spielzeiten in der besten Basketball-Liga der Welt, zuletzt in der abgelaufenen Saison für die Dallas Mavericks um Luka Doncic. Bei Monaco unterzeichnet er nun einen Vertrag für die kommende Saison. Walker ist viermaliger All Star in der NBA und spielte unter anderem bei der Basketball-WM 2019 für das Nationalteam der USA.