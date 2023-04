Bayern-Boss Kahn: „Saison ohne Titel wäre eine Katastrophe“

Mainz Dem FC Bayern München droht eine Saison ohne Titel. Vorstandschef Oliver Kahn sieht sich auch selbst mit massiver Kritik konfrontiert.

Vorstandschef Oliver Kahn hat trotz der nächsten Pleite des FC Bayern München unter dem neuen Trainer Thomas Tuchel die Trennung von dessen Vorgänger Julian Nagelsmann abermals verteidigt. „Ich habe immer auch von langfristigen Zielen gesprochen“,sagte Kahn im „Aktuellen Sportstudio“ des ZDF am Samstagabend. „Es ging da jetzt nicht rein nur um die Saisonziele.“

Nach dem Doppel-Aus im Viertelfinale des DFB-Pokals und in der Runde der besten Acht in der Champions League - beides unter der Ägide Tuchels - hatten die Bayern am Samstag in der Fußball-Bundesliga eine bittere kassiert und damit die Tabellenführung eingebüßt. Der Rekordmeister aus München musste am 29. Spieltag Borussia Dortmund vorbeiziehen lassen und hat nun einen Punkt Rückstand auf den BVB.

Eine Saison ohne auch nur einen Titel wäre laut Kahn „natürlich für uns alle eine Katastrophe“. Doch sieht sich der einstige Weltklasse-Torhüter auch selbst mit schwerer Kritik an seiner Bilanz und mit Zweifeln konfrontiert, ob er noch der Richtige ist als Vorstandvorsitzender.

Meistertitel mit Bayern „einziges Ziel“

Kahn betonte: „Für mich gibt es nur ein einziges Ziel: Diese Saison rumzubringen und zwar mit dem deutschen Meistertitel, um dann nächste Saison noch mal richtig anzugreifen.“ Zuvor hatte er der „Bild“ bereits gesagt, dass er im Moment nicht eine Sekunde daran verschwende, „mir über meinen Vertrag Gedanken zu machen, es geht immer um den FC Bayern“. (fs/dpa)