Dauerpatient: Die Basketball-Löwen Erfurt (hier Oliver Pahnke, der die in ihn gesetzten Erwartungen als Spielmacher nie erfüllen konnte) stehen vor dem Abstieg in die vierte Liga und der Frage nach der Zukunft.

Oberhaching. Durch die 84:94-Niederlage im Kellerduell in Oberhaching sind die Erfurter Drittliga-Basketballer so gut wie abgestiegen.

Bayrisches Begräbnis für die Basketball-Löwen

Game over. Als Moritz Wohlers anderthalb Minuten vor Schluss einen Korbleger zum 91:80 für Oberhaching versenkte, wussten die Erfurter Löwen: Das war’s. Mit dem Spiel, mit der dritten Basketball-Liga, im schlimmsten Fall sogar mit ihrem Klub. Denn das Kellerduell in der oberbayerischen Gemeinde, wo der Vorletzte am Samstagabend den Letzten empfing, war für die Erfurter existenziell. Ein Sieg war Pflicht, um Oberhaching und die anderen vom Abstieg Bedrohten in Sichtweite zu haben und noch an den Klassenerhalt glauben zu können. Insofern kam die 84:94-Pleite der Löwen, ihre 16. im 18. Spiel, einem Begräbnis gleich.

„Wenn man realistisch ist, steht der Abstieg jetzt fest“, gab sich Erfurts geschäftsführender Gesellschafter Wolfgang Heyder keinen Illusionen hin, auch wenn Trainer Florian Gut meinte: „Ich beschäftige mich noch nicht mit der nächsten Saison, so lange wir noch eine Außenseiterchance haben.“ Dabei begann das Unterfangen, bis auf einen Sieg an Oberhaching und deren vier an die Nichtabstiegsplätze heranzurücken, für die Gäste hoffnungsvoll: Nach zwei Minuten führten sie 4:0, zu Beginn des zweiten Viertels gar 27:16. „In diesen guten Phasen haben wir es versäumt, besser zu verteidigen und noch weiter davonzuziehen“, trauerte Coach Gut den vertanen Chancen hinterher. Es entwickelte sich das Problem, das sein Geschäftspartner Heyder schon über die gesamte Saison hinweg beobachtet hat: „Die Mannschaft hat keine defensive Identität.“ Die Probleme, die die Löwen in der Verteidigung haben, verschlimmerten sich sogar seit der Ankunft der Neuzugänge Thoseby und Turner noch. Zwar sorgt gerade der wurfstarke Thoseby im Angriff für Highlights und Punkte und war hauptverantwortlich für den Hoffnungsschimmer-Sieg gegen Würzburg, doch beide Neuen konnten die Löwen defensiv nicht stabilisieren. In den vier Spielen mit ihnen haben die Erfurter stets über 90 Punkte kassiert – viel zu viele, um an wurftechnisch nicht außergewöhnlichen Tagen wie dem gegen Würzburg erfolgreich zu sein. Auch diesmal schafften sie es nicht, einen biederen Gegner in der entscheidenden Phase zu stoppen. Denn drei Minuten vor Spielende hatte es tatsächlich noch ausgeglichen gestanden. Doch zwei Fouls, zwei Ballverluste und zwei Fehlwürfe später war Oberhaching von 80:80 auf 91:80 enteilt und blickte nicht mehr zurück. Da nutzen auch die offensiv abermals guten Auftritte von Kuhle (27 Punkte), Thoseby (22) und Arnold (11) nichts. Ohne Hoffnung, trotz noch vier Hauptrundenspielen und sechs Partien in den Play-downs gegen die Teams auf den Rängen neun, zehn und elf, machten sich die traurigen Erfurter auf die über 400 Kilometer lange Heimfahrt. Die Frage, die sich viele im Umfeld des jungen Erfurter Vereins, der mittelfristig in die zweite Liga aufsteigen wollte, nach dem höchstwahrscheinlichen Absturz in die vierte Liga stellen: Geht es weiter mit den Löwen – und wenn ja, wie? Heyder, seit seiner Zeit in Bamberg als umtriebiger, enorm ehrgeiziger Strippenzieher und Entwickler von Basketballteams bundesweit bekannt, äußerte sich vorsichtig: „Ich bin emotional bei der Sache und schmeiße nicht einfach hin. Es ist nicht ausgeschlossen, dass es weitergeht, aber wir brauchen ein besseres Konzept als in dieser Saison.“ Gut, der wie Heyder geschäftsführender Gesellschafter ist und sich als Trainer quasi nur selbst entlassen kann, gestand ein: „Wir sind angetreten, um (nach dem Erfurt-Intermezzo und Bundesliga-Aus des jetzigen Kooperationspartners Rockets, Anm. d. Red.) den Basketball in Erfurt zu retten, ihm ein neues Gesicht zu geben. Diese Saison war ein ganz harter Schlag für uns.“