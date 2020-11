Beach lässt Halle bei den Drachen stranden

Im letzten Drittel flog er nach einem der vielen verbissenen Zweikämpfe im Prestigeduell der beiden Ostrivalen noch selbst übers Tor. Im Penaltyschießen setzte Kyle Beach dann den entscheidenden Akzent: Mit seinem Treffer sicherte der neue kanadische Stürmer den TecArt Black Dragons dort den 4:3-Heimsieg gegen die favorisierten Saale Bulls Halle und damit im vierten Spiel die Punkte vier und fünf. Somit konnten sie nach dem 5:1 zum Auftakt in Leipzig auch das zweite Ostduell für sich entscheiden.

Das erste Drittel verlief ähnlich wie das am Freitagabend beim 1:4 gegen Tilburg. Die Erfurter starteten besser und druckvoller, ehe Halle in Person von Valasek zwei harte Schüsse abfeuerte, die Kessler glänzend parierte. In der Folge rückten die beiden Goalies, Kessler bei den Drachen, Albrecht bei den Saale Bulls, immer mehr in den Fokus, und boten ganz starke Leistungen. Nach einem Doppelschlag durch Helms und Tegkaev binnen 30 Sekunden ging Erfurt mit einem 0:2-Rückstand in die erste Drittelpause.

Körperbetont und ausgeglichen ging es weiter. Den Drachen gelang es im zweiten Abschnitt besser, sich im Drittel der Hallenser festzusetzen. Der Lohn: Schüpping aus Nahdistanz (22.) und Fischer per Nachschuss (29.) sorgten für den Ausgleich. Zwar gingen die Gäste durch Schmitz abermals in Front (37.), doch Keil setzte einem abgeprallten Schuss nach und sorgte für das 3:3 (38.) nach der zweiten Sirene.

Obwohl im Schlussabschnitt nur die Erfurter auf die Strafbank mussten, und das gleich dreimal, verteidigten sie dieses 3:3 und sicherten sich schon mal einen Punkt.

In der Verlängerung hatten beide Teams dicke Chancen, doch wieder glänzten die Torhüter. Es ging in die Eishockey-Variante des Elfmeterschießens. Beach legte abgezockt vor. Da alle weiteren Schützen vergaben, jubelten die Drachen. „Wir haben uns den Sieg durch gutes, offensives Eishockey und die besseren Chancen verdient“, meinte Erfurts sportlicher Leiter Henry Tews.