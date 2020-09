Eisschnellläufer Beckert hofft auf Ersatzrennen

Eisschnellläufer Patrick Beckert hofft darauf, dass für die abgesagten Weltcups in diesem Jahr eine Ersatzlösung gefunden wird. „Die Entscheidung hat mich nicht überrascht. Ich trainiere jetzt trotzdem ganz normal weiter und bereite mich wie geplant auf die Saison vor“, sagte der dreifache WM-Bronzemedaillengewinner, nachdem der Weltverband die ersten vier Wettbewerbe des bevorstehenden Winters im polnischen Tomaszow-Mazowiecki (13. bis 15. November), in Stavanger (20. bis 22. November), Salt Lake City (4. bis 6. Dezember) und Calgary (11. bis 13. Dezember) gestrichen hat.

Inzwischen wird überlegt, ob die vier abgesagten Weltcups stattdessen an einem anderen Ort unter Beachtung der Corona-Vorschriften ausgetragen werden können. Demnach prüft der Weltverband einen Vorschlag aus den Niederlanden, jene vier Wettbewerbe an vier Wochenenden ersatzweise in Heerenveen auszutragen. Eine Entscheidung darüber solle in den kommenden zwei Wochen fallen.

„Wenn solch eine Lösung gefunden wird, würde ich mich freuen. Aber die Gesundheit geht vor“, sagte Beckert, der im kommenden Monat in die Saison einsteigen will. In Inzell sind vom 30. Oktober bis 1. November die deutschen Meisterschaften vorgesehen. Eine Entscheidung über die Austragung der Eisschnelllauf-WM im kommenden Februar in Peking als Generalprobe für die Olympischen Spiele ein Jahr später ist noch nicht gefallen.