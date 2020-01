Behringer Handballer wollen die „Kreuzritter“ stoppen

Mit einer schwachen Leistung und einer folgerichtigen 21:26-Heimpleite gegen den HSV Ronneburg hatte sich Handball-Thüringenligist SV Behringen/Sonneborn in die Feiertagspause verabschiedet.

In eigener Halle kann das Team von Trainer Christopher Kohls am Samstag ab 17 Uhr nun auch Wiedergutmachung betreiben, wenngleich dies gegen den Tabellenzweiten SV Hermsdorf leichter gesagt als getan ist.

Die sogenannten „Kreuzritter“ sind mit 16:4 Punkten einziger echter verbliebener Titelrivale von Primus Sonneberg. Bei ihren sechs Siegen in Folge entführten die Ostthüringer zuletzt Punkte aus Eisenach und trumpften in Altenburg beim 30:12 mit bemerkenswerter Abwehrstabilität auf. Für Gäste-Coach Mario Kühne sind die statistischen Vorzeichen – Behringen wird auf Platz neun geführt – jedoch keine Grund, den Gegner zu unterschätzen. „Wir haben uns während der vergangenen beiden Spielzeiten dort nicht mir Ruhm bekleckert, konnten nicht einmal siegen“ , gibt Kühne zu bedenken und fügt hinzu: „Wir fahren mit viel Respekt nach Behringen.“

Den ThSV Eisenach II führt das erste Punktspiel des neuen Jahres nach Ostthüringen. Der SV Aufbau Altenburg, mit 6:16 Zählern auf Rang 10, ist am Sonntag, 15 Uhr, in der Sporthalle Süd-Ost (Platanenstraße 3 a) Gastgeber. „Auch wenn wir einige personelle Probleme haben, wir fahren nach Altenburg, um beide Zähler mitzunehmen. Das muss einfach unser Anspruch sein“, erklärt Qendrim Alaj, der Kapitän des ThSV II. Mit Hannes Meyer (verletzt) und Jannis Förster (familiär) fehlen zwei Kreisläufer. Top-Torjäger Armend Alaj, mit 89 Treffern auf Platz 3 der Torjägerliste der Liga, steht aus privaten Gründen nicht zur Verfügung. „Die Punktspielpause kam uns nicht gelegen, doch wir wollen an unsere Leistung vom Sieg bei der HSG Werratal anknüpfen“, lässt Qendrim Alaj wissen. Auf ihn, mit 27 Jahren der älteste Feldspieler im Team, wird ganz viel Verantwortung lasten.